„Kein Verhältnis“: Funkstille zwischen Jay Khan und Marc Terenzi nach Band-Drama

Von: Elena Rothammer

Vor einigen Monaten flog Marc Terenzi aus der Schlager-Boyband Team 5ünf, die er einst mit Jay Khan gegründet hatte. Die Musiker lieferten sich danach eine öffentliche Schlammschlacht. Im exklusiven Interview mit IPPEN.MEDIA rollte Jay Khan den Streit noch einmal auf und verriet, wie sie heute zueinander stehen.

Berlin - Am „Raffello Summer Day“ am Mittwochabend (22. Juni) mischte sich unter anderem Jay Khan (41) unter die Promis und genoss dort gute Laune, gutes Wetter und gute Musik. Dabei liegen hinter dem Sänger nicht nur heitere Zeiten. Im März krachte es gewaltig in seiner Schlager-Boyband Team 5ünf. Marc Terenzi (44) wurde aus der Gruppe geworfen, weil sein Verhalten laut der Bandmitglieder nicht mehr tragbar gewesen sei. Mit IPPEN.MEDIA sprach Jay Khan über den Zoff und das heutige Verhältnis zu Marc.

„Gibt ehrlich gesagt nicht viel zu reden“: Jay Khan hat mit Marc Terenzi abgeschlossen

Kurz nach Marc Terenzis Band-Aus rechnete Jay Khan öffentlich mit ihm ab. Bei den Feierlichkeiten zum „Raffello Summer Day“ in Berlin verriet der ehemalige US5-Star, ob sich die Wogen inzwischen geglättet haben – doch tatsächlich herrscht zwischen den beiden Funkstille.

„Da gibt es ehrlicherweise kein Verhältnis. Da ist auch kein böses Blut von meiner Seite. Aber wenn man so auseinander geht, beziehungsweise man auf die Art und Weise sein Desinteresse an dem Projekt, sage ich jetzt mal hart ausgedrückt, zeigt, dann gibts da auch ehrlich gesagt nicht viel zu reden“, machte Jay im Gespräch mit IPPEN.MEDIA deutlich. Dennoch wolle er nicht noch mal nachtreten. „Ich wünsche ihm alles Gute, ich gehe meinen Weg.“

Team 5ünf entstand durch ein TV-Casting 2021 gründeten die Boyband-erprobten Musiker Jay Khan und Marc Terenzi Team 5ünf. Da die Band jedoch aus fünf Sängern bestehen sollte, casteten der einstige US5-Star und das ehemalige Natural-Mitglied im Rahmen einer Wochenserie im RTL-Mittagsjournal „Punkt 12“. Aus sechs Bewerbern wählten sie mit der Unterstützung der Choreografin India Rischko drei Kandidaten aus.

Nach Marc Terenzis Band-Aus: Bleibt Team 5ünf nun zu viert?

Nachdem Marc Terenzi aus der Gruppe gekickt wurde, besteht Team 5ünf jetzt nur mehr aus Jay Khan, Joel de Tombe, Daniel Johnson und Dennis „D-Nice“ Somuha. Soll das so bleiben? „Aktuell sind wir zu viert. Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen“, meinte Jay Khan. Die Vier drehen bereits fleißig Musikvideos und haben einen neuen Plattendeal unterschrieben.

Marc Terenzi hingegen genießt mit seiner Verlobten derweil die Zeit und tingelt an ihrer Seite von Event zu Event. Zuletzt äußerte sich Verena Kerth dabei sogar zu den Rammstein-Vorwürfen und nahm Till Lindemann in Schutz. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA