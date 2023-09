Erste Schwangerschaft mit 43: Carolin Kebekus hat „natürlich auch Schiss“

Von: Elena Rothammer

Nach langen Spekulationen ist es endlich offiziell: Comedy-Star Carolin Kebekus erwartet im Alter von 43 Jahren ihr erstes Kind. Mit ihren Bedenken geht sie offen um.

Köln – Carolin Kebekus (43) hält ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ihre Schwangerschaft kann die Comedy-Queen inzwischen aber nicht mehr verstecken. Mit 43 Jahren erwartet sie zum ersten Mal Nachwuchs. Das späte Babyglück bringt jedoch auch Sorgen mit sich, die sie offen anspricht.

„Kriege ich das alles hin?“: Carolin Kebekus in Sorgen wegen später Schwangerschaft

In Köln stand Carolin Kebekus mit ihrer Stand-Up-Mix-Show „Funny Bones“ auf der Bühne und thematisierte dabei auch ihre Schwangerschaft. Dabei räumte sie ein: „Ich habe schon so Gedanken: Wie wird das? Kriege ich das alles hin? Ich hab‘ natürlich auch Schiss.“ Sie habe Angst davor, Fehler zu machen. „Was das für eine Verantwortung ist. Das ist ein kleines Menschli, was nichts ohne mich kann. Ich bin dafür verantwortlich, dass es ein okayer Mensch wird. Am Ende ist nämlich immer die Mutter schuld, wenn es nicht so wird“, zitiert express.de den Comedy-Star.

Dass sie nun mit 43 erst diese Situation erlebe, trage zu den Sorgen bei – und hat auch seine Gründe. „Vielleicht finde ich auch derzeit alles etwas krass, weil ich etwas spät dran bin. Mein ganzes Leben hieß es immer: Pass auf, nimm die Pille, nimm Kondome, dein Leben ist vorbei, wenn du Kinder kriegst. Plötzlich bist du Ende 30 und alle sagen: Wo sind deine Kinder?“

Mit 43 Jahren erwartete Carolin Kebekus ihr erstes Baby. Mit ihren Bedenken wegen der späten Schwangerschaft geht die Comedienne offen um. © IMAGO / Rene Traut & picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Auch bei „Die Höhle der Löwen“ sitzt erstmals eine werdende Mutter. Investorin Janna Ensthaler war bei den DHDL-Dreharbeiten im achten Monat schwanger und hatte deshalb sogar einen Notfallplan. Verwendete Quellen: express.de