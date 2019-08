Liebes-Aus zwischen Katie Holmes und Jamie Foxx - ist SIE der Grund für das Liebes-Aus?

Katie Holmes und Jamie Foxx sollen sich nach sechs Jahren Beziehung getrennt haben. Der Hollywoodstar wurde sogar schon mit einer anderen gesichtet.

Alles aus bei US-Schauspielerin Katie Holmes (40) und Oscar-Preisträger Jamie Foxx (51), das Hollywood-Paar soll sich getrennt haben. Von der Trennung berichten mehrere US-Medien wie „People“, „Page Six“ und „Eonline“.

Jahrelang hatten Katie Holmes und Jamie Foxx ein Geheimnis um ihre Beziehung gemacht. Sechs Jahre führten die beiden aufgrund ihrer getrennten Wohnsitze - Katie lebt mit ihrer Tochter Suri (13) in New York, Jamie auf der anderen Seite der USA in Los Angeles - eine Fernbeziehung. Die ersten Jahren hielten sie ihre Liebe sogar so streng unter Verschluss, dass es keine gemeinsamen Fotos gab. Auch Gerüchte um eine Beziehung wurden anfangs noch vehement dementiert.

Katie Holmes und Jamie Foxx dateten seit 2013

Katie Holmes hatte sich im Sommer 2012 nach sechs Jahren Ehe von Hollywoodstar Tom Cruise (57) getrennt. Erste Gerüchte um eine Romanze mit Jamie Foxx kamen im darauffolgenden Jahr auf, als beide bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung innig miteinander getanzt und offenbar viel Spaß miteinander hatten. Der Oscar-Preisträger selbst wehrte damals alle Spekulationen um eine aufkeimende Beziehung ab. Doch die Gerüchte rissen nicht ab, immer wieder gab es Hinweise. Katie und Jamie wurden irgendwo gemeinsam gesehen oder ungenannte Insider bestätigten, dass da doch etwas läuft.

Das Paar führte ein regelrechtes Versteckspiel, gemeinsame Fotos von Katie Holmes und Jamie Foxx gibt es kaum. Das erste Bild, das sie zusammen auf einer Veranstaltung zeigt, tauchte nach der Grammy-Verleihung 2018 auf. Im Dezember desselben Jahres schossen Paparazzi Momentaufnahmen von Katie und Jamie, wie sie in Miami auf einer Jacht verliebt turteln und sich küssen. Dann im Mai 2019 die Sensation: Im Rahmen der Met Gala in New York posierte das Paar erstmals offiziell zusammen vor den Kameras der anwesenden Fotografen.

War die Trennung schon im Mai? Katie Holmes ist es „egal, was Jamie macht“.

Jetzt soll nach sechs Jahren Heimlichtuerei endgültig Schluss sein. Und offenbar ist die Trennung sogar schon ein paar Monate her. Wie „Page Six“ berichtet, will eine ungenannte Quelle in einem New Yorker Restaurant ein Gespräch mit Katie Holmes und ihren Freundinnen belauscht haben. „Es ist mir egal, was Jamie macht. Wir sind schon seit ein paar Monaten nicht mehr zusammen“, soll die Schauspielerin gesagt haben. Nach Angaben des Celebrity Blattes hat ein Freund der Schauspielerin auf Nachfrage die Trennung bestätigt, Katie Holmes und Jamie Foxx sollen ihm zufolge bereits seit Ende Mai getrennte Wege gehen. Also nur kurz nach dem offiziellen Paar-Auftritt bei der Met-Gala in New York.

Trennung von Katie Holmes: Hat Jamie Foxx schon eine andere?

Die Gerüchteküche brodelte schon seit ein paar Tagen. Der Anlass für die Spekulationen um eine mögliche Trennung: Jamie Foxx war mit einer anderen Frau unterwegs. Sela Vave heißt die unbekannte Schönheit an Jamies Seite, ein 21-jähriges Model. Paparazzi hatten die beiden am Sunset Boulevard in West Hollywood abgelichtet, wie sie händchenhaltend aus dem „Bootsy Bellows“ Club kamen.

Und es war nicht das erste Mal, dass sich die rassige Brünette mit dem Hollywoodstar zeigt. Sela sorgte bereits Ende Juni für Wirbel: Damals tauchte auf ihrem Instagram-Profil ein gemeinsames Foto mit Jamie Foxx auf. „Ich bin diesem Mann so dankbar! Ich danke dir so sehr @iamjamiefoxx für alles, was du tust und dafür, dass du an mich glaubst“, kommentierte sie das Bild.

Wie Selas Instagram-Profil verrät, will das Model jetzt auch als Sängerin und Schauspielerin durchstarten und scheint in Jamie Foxx einen vielversprechenden Unterstützer gefunden zu haben. Der Schauspieler und Musiker betätigt sich auch als Produzent, Sela ist der jüngste Neuzugang seines Labels. „Sie ist nur ein Mädchen, dem er hilft, eine junge Sängerin“, spielt ein Insider die vermeintliche Affäre nach Angaben des US-Magazins „People“ herunter.

Katie Holmes und Jamie Foxx hatten vor der Trennung wenig Zeit füreinander

War am Ende die Fernbeziehung schuld an der Trennung von Katie Holmes und Jamie Foxx? Denn auch die vielen Termine der beiden erfolgreichen Schauspieler ließen sich offenbar nur schwer koordinieren, nie blieb viel Zeit für gemeinsame Stunden. „Wenn sie Zeit miteinander verbringen können, dann tun sie das. Und wenn sie viel beschäftigt sind, dann eben nicht. Sie sind erwachsen und genießen die Gesellschaft des jeweils anderen - und das schon eine ganze Weile“, verriet ein Insider noch im April dem „People“ Magazin. Fest steht, sowohl Katie Holmes als auch Jamie Foxx haben einander immer viel Freiraum gelassen. Womöglich sind die Gefühle irgendwann Opfer ihrer beider Terminkalender geworden. Auch UK-Sängerin Adele hat sich 2019 von ihrem Mann getrennt und so gut ist ihr das Liebes-Aus bekommen. Währenddessen kracht es bei deutschen TV-Millionären: Carmen Geiss droht ihrem „Rooobäääärt“ mit Scheidung.

sj