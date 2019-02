Nach Tod von Karl Lagerfeld: Melania Trump mit emotionalem Tweet

Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld starb am Dienstagvormittag im Alter von 85 Jahren in Paris. Viele Stars und Sternchen nehmen im Internet Abschied.

Paris - Die Modewelt ist geschockt und in tiefer Trauer über den Tod von Karl Lagerfeld.Der Mode-Papst starb am Dienstag, 19. Februar im Alter von 85 Jahren. Viele Stars nehmen in den sozialen Medien Abschied von dem langjährigen Kreativdirektor von Chanel.

Kommentar zum Tod von Karl Lagerfeld: „Unser Mann in Paris“

„Die Eleganz und die Eloquenz von Karl Lagerfeld wurden von Vielen bewundert. Die Lebensleistung des großen Modeschöpfers verdient Respekt“, meint Michael Schleicher, Leiter der Kultur-Redaktion des Münchner Merkur. merkur.de* berichtet darüber.

Amerikas First Lady Melania Trump zeigt persönliche Zeichnung von Karl Lagerfeld

Amerikas First Lady Melania Trump hat bei Twitter einen Post zum Tod von Karl Lagerfeld veröffentlicht. Sie schrieb: „Heute hat die Welt ein kreatives Genie verloren. Wir werden Dich vermissen, Karl.“ Dazu postete Melania Trump das Foto einer Zeichnung, das Lagerfeld offenbar im Jahr 2016 für sie gezeichnet hatte.

Today the world lost a creative genius. We will miss you Karl! #RIPKarlLagerfeld pic.twitter.com/8MMcWqDphE — Melania Trump (@FLOTUS) 19. Februar 2019

„Wir werden Dein unglaubliches Talent niemals vergessen“, sagt Donatella Versace

Weitere Weggefährten aus der Modebranche haben mit Bestürzung auf den Tod von Karl Lagerfeld reagiert. Model-Ikone Naomi Campbell schrieb: „Karl, zu viele Erinnerungen, um sie niederzuschreiben... Ich danke Dir, danke Dir, danke Dir!! Dass Du es mit einem 16 Jahre alten Mädchen aus Süd-London gewagt und meine Augen geöffnet hast.“ Und Donatella Versace sagte: „Wir werden Dein unglaubliches Talent und Deine unendliche Inspiration niemals vergessen. Wir haben immer von Dir gelernt.“

Wolfgang Joop nennt Lagerfeld einen „Über-Mensch“

Auch Designer-Kollege Wolfgang Joop hat sich zum Tod von Karl Lagerfeld geäußert. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Joop: „Er war ein Über-Mensch, der so unendlich viel geschafft hat.“ Lagerfeld sei einer der ersten Europäer gewesen, weil er bereits in jungen Jahren von Deutschland nach Paris gegangen sei. Er sei zu einer „europäischen Figur“ geworden. Joop lobte Lagerfelds Kreativität und dessen Schaffen. Auf dem „gefährlichen Planeten“ Mode sei Lagerfeld der König gewesen.

+ Wolfgang Joop zum Tod Karl Lagerfelds: „Ein Über-Mensch!“ © dpa / Britta Pedersen

Claudia Schiffer über Karl Lagerfeld: „Ich werde ihm ewig dankbar sein“

„Karl war magischer Staub, er verwandelte mich von einem schüchternen deutschen Mädchen in ein Supermodel. Er lehrte mich über Mode, Stil und das Überleben in der Branche. Was Warhol für die Kunst war, war er für die Mode; er ist unersetzlich. Er ist die einzige Person, die schwarz und weiß farbenfroh machen konnte. Ich werde im ewig dankbar sein.“ Mit diesen rührenden Worten verabschiedete sich Supermodel Claudia Schiffer von ihrem Förderer. Dazu postete sie ein Bild von ihr gemeinsam mit Lagerfeld.

Rührende Worte von Diane Krüger - „Ich kam, um dich meiner Tochter vorzustellen“

FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner lobt Lagerfeld via Twitter als „Botschafter des kreativen Deutschlands und wunderbar exzentrisch“.

Karl #Lagerfeld war ein großer Schöpfergeist, ein Botschafter des kreativen Deutschlands und wunderbar exzentrisch. Im Himmel werden nun alle neu eingekleidet. CL — Christian Lindner (@c_lindner) 19. Februar 2019

Auch Hollywood-Schauspielerin Diane Krüger postete auf Instagram ein Bild von Lagerfeld und richtete einige Worte an ihn: „Karl.... Ich kann gar nicht sagen, wie viel du mir bedeutet hast und wie sehr ich dich vermissen werde. Ich werde nie deine Freundlichkeit mir gegenüber, dein Lachen und deine Vorstellungskraft vergessen. Ich kam nach Frankreich, um dich in dieser Woche zu sehen und dich meiner Tochter vorzustellen. Ich bin untröstlich, dass es zu spät war. Ruhe in Frieden, ich verehre dich.“

Gigi Hadid verabschiedet sich von Karl Lagerfeld: „ Ich wünschte ich könnte dich ein letztes Mal umarmen“

Supermodel Gigi Hadid würdigte die verstorbenen Mode-Ikone in ihrer Insta-Story. „Ich bin so untröstlich, mir fehlen die Worte.. Es wird nie wieder einen weiteren Karl Lagerfeld geben. Jede Sekunde mit dir war eine Ehre, Freude und Inspiration. Ich wünschte ich könnte dich ein letztes Mal umarmen. Ich liebe dich Karl. Danke für alles. Ruhe in Frieden.“

+ © Onlinevolo9 Moderator Thomas Gottschalk, der Lagerfeld unter anderem mehrmals als Gast bei „Wetten, dass..?“ begrüßen durfte, sprach im Interview mit Bayern 1 über seine Eindrücke von der Mode-Lichtgestalt: „Er war eine wirkliche, geniale Größe. Das muss man wirklich sagen. Was er für Chanel gemacht hat. Seine Entwürfe und sein Stil. Mir ist es nicht gelungen, ihm als Menschen nahezukommen, weil er sich hinter dieser Comic-Figur versteckt hat. Er hatte immer das gleiche Aussehen und immer die gleiche Attitüde. Er war eben Karl Lagerfeld. Er war aber keine Kunstfigur, die nur von anderen Leute getragen wurde. Er hatte immer selbst seine Ideen und war auch in seinem Urteil unbestechlich“, so Gottschalk über den deutschen Mode-Zaren.

+ Karl Lagerfeld (l.) und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?". © dpa / Jörg Koch

