Weiterer Schicksalsschlag für Karel Gott: Schlimme Diagnose

Schlagersänger Karel Gott muss einen weiteren schweren Schicksalsschlag ertragen. Nach einem Zeitungsinterview wendet er sich nun auf Facebook an seine Fans.

Schlagersänger Karel Gott hat seine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Der Tscheche sprach über seine Diagnose in der Zeitung „Blesk“. Auf Facebook schrieb er an seine Fans gerichtet: „Ich wollte euch nicht mit meinen Problemen belästigen, ich bin numal keiner, der über sein Privatleben, besonders seine Gesundheit, öffentlich selbst spricht, und sich auf diese Weise bemitleiden lassen möchte. Mit meiner Krankheit wollte ich, dank einem Spitzenteam, unter der Leitung von Herrn Professor Trňený, selbst kämpfen, an der Seite meiner Ehefrau und meiner Liebsten.“

Schlagersänger Karel Gott hatte schon einmal Krebs

Die „Blesk“ habe ihm eine konkrete Frage nach seinem Gesundheitszustand gestellt, deshalb habe er das Thema angesprochen. Erst vor drei Jahren hatte der Schlagersänger eine andere schwere Krebserkrankung überstanden. Vor ungefähr anderthalb Jahren sei eine Blutbildungs-Störung bei ihm festgestellt worden, die nun in akute Leukämie übergegangen sei.

Gott richtet sich in dem Post an die Medien, die er bittet die Privatsphäre seiner Familie zu akzeptieren. Außerdem berichtet er davon, gerade seine Autobiografie beendet zu haben und vor einigen Tagen Filmaufnahmen zu einem Dokumentarfilm über sein Leben abgeschlossen zu haben.

Wegen einer Lungenentzündung hatte Gott im Juli ein Konzert absagen müssen. Der 80-Jährige hat Schätzungen zufolge in seiner Karriere mehr als 30 Millionen Tonträger verkauft. Seit 1958 steht er auf der Bühne, singt neben tschechisch auch auf deutsch.

Erst Anfang dieser Woche hatte auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Auch Fans des Schlagerduos Judith & Mel mussten vor kurzem eine Schocknachricht verkraften.

Video: Schocknachricht: Sänger Karel Gott an Leukämie erkrankt

dpa/agr