Kanye Wests Twitteraccount gesperrt

Teilen

Rapper Ye © IMAGO / NurPhoto

Rapper Kanye West war in letzter Zeit weniger wegen seiner Musik, als wegen seines Verhaltens in aller Munde.

Der Twitteraccount von Kanye West, der mittlerweile Ye heißt, wurde gesperrt, nachdem einer seiner Tweets gegen die Richtlinien des sozialen Netzwerks verstoßen hatte. In dem Tweet drohte der Rapper Juden mit Gewalt. Dies ist nicht das erste Mal, dass er wegen seiner problematischen Aussagen und seines Verhaltens in den Schlagzeilen stand. Seit seiner Scheidung von Kim Kardashian lässt er sie und ihre Familie kaum in Ruhe.

BuzzFeed.de erklärt hier, wieso nicht nur Twitter die Accounts von Ye gesperrt hat.