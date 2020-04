Corona-Krise: Julia Roberts und ihre Schwester fordern Solidarität

Julia Roberts nutzt noch nicht lange Instagram, nun zeigt sie sich und ihre Familie ganz privat. Sie und ihre Schwester strahlen trotz Corona-Krise um die Wette.

Julia Roberts postet auf Instagram* ein privates Foto von sich und ihrer älteren Schwester.

postet auf Instagram* ein privates Foto von sich und ihrer älteren Schwester. Beide sind Schauspielerinnen und standen bereits zusammen vor der Kamera.

und standen bereits zusammen vor der Kamera. Julia Roberts erinnert ihre Fans daran zu Hause zu bleiben, um sich und andere vor dem Coronavirus* zu schützen, sie tut es auch

Spätestens nachdem Julia Roberts, damals 31 Jahre alt, auf der Kinoleinwand mit platinblonder Perücke und schwarzen Overknee-Stiefeln in das schicke Auto von Richard Gere eingestiegen ist, kannte sie jeder. Die Liebeskomödie „Pretty Woman“ machte die junge Julia Roberts international bekannt. Was viele jedoch nicht wissen ist, dass auch ihre ältere Schwester Schauspielerin ist und die beiden sogar schon des Öfteren zusammen vor der Kamera standen.

Julia Roberts und ihre ältere Schwester strahlen trotz Coronavirus um die Wette

Julia Roberts ist seit wenigen Jahren erst auf Instagram* aktiv. Sie zeigt sich auf ihren Fotos stets natürlich, präsentiert ihr Essen oder postet auch mal ein Foto von einem Kollegen oder ihrem Hilfsprojekt. Auf ihrem neusten Foto zeigt die Schauspielerin sich nicht allein, sondern mit ihrer älteren Schwester Lisa Roberts Gillian. Die beiden Schwestern strahlen um die Wette und unter das Foto schreibt Julia: „Ich und meine wundervolle Schwester! Wir haben uns hübsch gemacht und nun - kein Ort wohin wir gehen könnten“.

Julia Roberts deutet an, dass alle Restaurants in der Corona-Krise* geschlossen sind und bittet ihre Fans auf Instagram* darum zu Hause zu bleiben. Mit dem Hashtag „weareinthistogether“ (deutsch wir stecken da gemeinsam drin) fordert sie Zusammenhalt und Solidarität von ihren Fans und Mitmenschen.

Julia und ihre Schwester zusammen in der Corona-Krise

Die beiden Roberts-Schwestern zeigen auf dem Foto das typisch breite Lachen, das viele von Julia bereits kennen. Aber auch ihre Schwester ist Schauspielerin und die beiden standen bereits gemeinsam vor der Kamera. Lisa Roberts ist zwar nicht ganz so bekannt wie ihre jüngere Schwester, aber auch sie hat in bekannten Filmen wie „Valentinstag“, „Manhattan Love Story" und „Mona Lisas Lächeln", mitgespielt. In der Liebeskomödie „Die Braut, die sich nicht traut" waren die beiden zusammen auf der Leinwand zu sehen.

agf

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes