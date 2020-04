Ihren Vater kennt jeder: Schöne Tochter (24) von Schlager-Star arbeitet nun für Helene Fischer

Ihr Papa ist als Schlagerstar vieles gewohnt, nun startet seine Tochter mit ihrer Popmusik durch. Was sagt der Vater jedoch zu ihrem aufreizenden Musikvideo?

Jürgen Drews feierte als Schlagersänger große Erfolge.

feierte als Schlagersänger große Erfolge. Seine Tochter Joelina macht auch Musik, jedoch auf ihre eigene Art.

macht auch Musik, jedoch auf ihre eigene Art. Ihr neues Musikvideo enthält aufreizende Szenen - wie steht Papa Jürgen dazu?

Update vom 14. April: Joelina Drews - der Name verrät es - Tochter von Schlager-Ikone Jürgen Drews ist auf dem besten Weg, sich einen Namen als Pop-Sängerin zu machen. „Mir ist es wichtig, Musik zu machen, die ich auch authentisch rüberbringen kann und wo auch ein Teil von mir drin ist“, erklärt sie Promiflash.de, warum sie eine andere Muskrichtung einschlägt, als ihr berühmter Vater, „bei Schlagermusik würde ich nicht zu 100 Prozent dahinterstehen, einfach weil ich solche Musik nicht höre und nicht fühle.“

Joelina Drews arbeitet mit Helene Fischer: Schlager-Queen baut auf Pop-Sternchen

Trotzdem rückte sie mit ihrem neuen Song etwas näher an den Schlager heran und singt seit neuestem auf deutsch. Vor allem aber verbindet sie ein Mega-Star mit der Volksmusik.

Momentan schreibt Joelina Drews für Helene Fischer. Die 24-Jährige verdient sich auch als Song-Schreiberin und wehrt sich dabei nicht gegen Schlagermusik. Für die Schlager-Queen war sie aber auch schon gesanglich im Einsatz. Drews sang bereits mehrere Demos für Helene Fischer ein.

Erstmeldung vom 9. April: Mallorca - Schlager-Legende und „König von Mallorca“ Jürgen Drews ist inzwischen 75 Jahre alt und hat die Höhepunkte seiner Schlagerkarriere bereits hinter sich.

Doch die Familie Drews hat auch noch ein anderes talentiertes Mitglied: Tochter Joelina tritt seit Kurzem ebenfalls auf - doch sie präsentiert sich freizügig. Ob das ihrem Papa gefällt?

Jürgen Drews: Tochter Joelina freizügig in ihrem neuen Musikvideo

Joelina Drews tritt seit kurzer Zeit unter ihrem Künstlernamen „Joedy“ auf, ihre Musik unterscheidet sich sehr von der ihres Vaters. Denn Joedys Songs werden viel mehr dem Pop als dem Schlager zugeordnet. Zur InTouch sagte sie diesbezüglich, sie sei „kein Schlagerfan. Das heißt nicht, dass ich die Musik meines Vaters nicht cool finde“. Auf Instagram* sieht man, dass die beiden ein gutes Verhältnis haben.

Da Musikvideos in der Popmusik oftmals einen verführerischen Touch haben, versucht Joelina Drews dies wohl auch in ihren Filmchen. Sie gibt sich im Video zu ihrem Song „Hangover“ aufreizend und lässt in knappen Outfits die Hüften kreisen. Hier finden Sie das komplette Musikvideo.

Jürgen Drews: So findet er die Musikvideos von Tochter Joelina

Doch wie findet ihr Vater das Musikprojekt seiner Tochter? Dazu äußerte sich Joelina selbst gegenüber Promiflash und meinte, „mein Dad findet das gar nicht schlimm, im Gegenteil, er hat mir noch gesagt, wie cool er das findet und was ich für eine tolle Frau bin und wie stolz er ist“.

Joelina sei bewusst, dass ihr Video die Gemüter erhitzt, jedoch könne sie mit „Hatern“ gut umgehen.

Joelina Drews: Darum heißt ihr neuer Song Hangover

Jürgen scheint also mit dem neuen Image seiner Tochter zufrieden zu sein. Joelina ergänzte: „Ich glaube, wenn ihr da mal in der Vergangenheit meines Papas nachhakt, dann werdet ihr sehen, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt.“

Weiter erzählte Joelina, dass bei der Produktion zu ihrem Song „Hangover“ auch Alkohol geflossen sei. So kam sie auf den Namen „Hangover“ und fragte, „Können wir daraus nicht einen geilen Chorus machen?“ Die Idee der 24-Jährigen kam gut an, „und so ist es geschehen“.

