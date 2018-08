Nach schweren Magen-Darm-Infekt: Jetzt meldet sich Schlager-Star Jürgen Drews  

Was für ein Schock für seine Fans. Schlager-Star Jürgen Drews musste sich im Krankenhaus wegen eines schweren Magen-Darm-Infekts behandeln lassen. Nun hat sich der 73-Jährige gemeldet.

Berlin - Update vom 17. August 2018: Schlagersänger Jürgen Drews (73) musste Auftritte absagen. Der Grund: Ein schwerer Magen-Darm-Infekt hatte dem 73-Jährigen so geschwächt, dass er sich stationär in einer Klinik behandeln und wieder aufpäppeln lassen musste.

Nun meldet sich Jürgen Drews zurück. Nach drei Tagen konnte der Kult-Sänger das Krankenhaus verlassen. Auf seiner Facebookseite bedankt sich Drews umgehend bei seinen Fans: „Danke, danke, danke für die vielen Genesungswünsche!!“

Laut Bild.de wird Jürgen Drews von seiner Ehefrau Ramona (45) zu Hause in Dülmen (Nordrhein-Westfalen) weiter gesundgepflegt. Bald möchte er wieder im Rampenlicht stehen. Allerdings muss Drews sich noch von dem Infekt erholen.

„Der Magen-Darm-Infekt hat mich ganz schön umgehauen. So krank war ich wirklich noch nie. Jetzt werde ich mich noch ein paar Tage ausruhen, um wieder richtig fit zu werden, damit ich bald wieder auf der Bühne stehen kann“, sagt Jürgen Drews gegenüber Bild.de.

Über diese Nachricht freuen sich besonders seine Fans. „Lieber Jürgen, schön dass es dir wieder besser geht!“ und „Ich freue mich riesig dass es Dir wieder besser geht !!!!“ ist in den Kommentaren zu lesen. Neben der Freude schwingt jedoch immer noch ein wenig Sorge mit: „Habe mich auch erschrocken lieber Jürgen. Mach bitte langsam“, schreibt ein User. Ein anderer wünscht „weiterhin gute Besserung lieber Jürgen und pass bitte auf dich auf...“.

Schlager-Star Jürgen Drews liegt in der Klinik - so geht es dem 73-Jährigen

Update vom 14. August 2018, 20 Uhr: Schlager-Star Jürgen Drews (73) liegt noch im Krankenhaus. „Es ist richtig, dass Jürgen an einem schweren Magen-Darm-Infekt erkrankt ist“, bestätigt Jürgen Drews Sprecherin Christine Knoche-Gaydos in einem Facebookpost Medienberichte. Der Sänger musste Konzerte absagen. Damit sich Fans keine großen Sorgen machen, heißt es dort weiter: „Wie das bei dieser Art von Erkrankung so ist, ist er dadurch natürlich ziemlich geschwächt. Aufgrund dessen wird er aktuell stationär im Krankenhaus behandelt und dementsprechend aufgepäppelt. Gleichzeitig nutzt Jürgen die Zeit im Krankenhaus, um sich gründlich durchchecken zu lassen, um schnell wieder auf der Bühne stehen zu können.“

Jürgen Drews scheint mittlerweile auf dem Weg der Besserung zu sein. Um wirklich alle dunklen Wolken zu vertreiben, hat sich Drews persönlich per Bild von seinem Krankenbett gemeldet. Seinen Fans ließ der 73-Jährige demnach folgende Worte ausrichten: „Ja, nun hat‘s den ,König von Mallorca‘ auch mal erwischt. Aber keine Sorge, ich lass mich jetzt ein bisschen aufpäppeln und dann bin ich bald wieder fit.“

Sorge um Jürgen Drews: Schlager-Star in Klinik eingeliefert

Fans von Schlager-Sänger Jürgen Drews (“Ein Bett im Kornfeld“) sind in Sorge: Der 73-Jährige liegt einem Bericht der Bild zufolge im Krankenhaus. Zwei Konzerte, die am Wochenende im niedersächsischen Harsefeld und im „Megapark“ auf Mallorca stattfinden sollten, musste er demnach bereits absagen.

„Jürgen hat einen sehr schweren Magen-Darm-Infekt. Er bekommt Infusionen“, zitiert das Blatt Drews Sprecherin Christine Knoche-Gaydos. Doch offenbar wird nicht nur der Elektrolyte-Haushalt des Sängers wieder ins Gleichgewicht gebracht. Wie seine Sprecherin mitteilte, werden zusätzlich andere Untersuchungen durchgeführt. Dem Bericht zufolge soll der selbsternannte „König von Mallorca“ auch in der Neurologie behandelt worden sein. Dort werden vor allem das zentrale Nervensystem, Gehirn oder Rückenmark untersucht.

Dauer von Jürgen Drews Krankenhaus-Aufenthalt unklar

Ob der Sänger für geplante Auftritte am kommenden Wochenende wieder auf der Bühne stehen kann, ist ungewiss. Bisher ist nicht klar, wie lange der Sänger im Krankenhaus behandelt werden muss.

Jürgen Drews ist nicht der erste Schlager-Star, der krankheitsbedingt Konzerte absagen muss. Anfang des Jahres sind mehrere Auftritte von Schlagersängerin Helene Fischer ausgefallen, nachdem die jetzt 34-Jährige mit einer Grippe im Bett lag.

Jürgen Drews steht mit seinen 73 Jahren noch regelmäßig auf der Bühne. Vor kurzem war er beispielsweise im großen Mallorca-Special des ZDF-Fernsehgarten neben Moderatorin Andrea Kiewel zu sehen.

va