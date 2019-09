Judith & Mel: Schicksalsschlag für Schlagerduo - Sängerin „noch nicht über dem Berg“ 

Schock für Schlagerfans: das Duo Judith & Mel erleidet nun einen harten Schicksalsschlag. Die Sängerin lag nach einem Infarkt im Koma.

Update vom 15. September: Fans von Schlagersängerin Judith können ganz vorsichtig aufatmen. Wie ihr Ehemann Mel „nwzonline“ bestätigt, besteht keine Lebensgefahr mehr. Sie habe bereits das erste Mal mit den Augen geblinzelt. Auch Kopf und Füße würden erste Reaktionen zeigen. „Schritt für Schritt, ganz langsam wird es besser“, so Mel. Doch nach zwölf Tagen im Koma könne die Aufwachphase noch Tage dauern. „Sie ist noch nicht über den Berg.“

Judith & Mel: Schicksalsschlag für Schlagerduo - Sängerin liegt im Koma

News vom 11. September: Es müssen dramatische Stunden sein, die das Schlagerduo Judith & Mel momentan durchlebt. Wie Bunte aus dem engsten Familienkreis der beiden erfahren haben will, soll die 67-jährige Judith ins künstliche Koma versetzt worden sein.

Schlagerduo unter Schock: Judith & Mel erleiden Schicksalsschlag

Noch vor wenigen Wochen präsentierten die beiden in der ARD-Sendung „Immer wieder Sonntags“ ihren Hit „Wie ein Knall“, nun kämpft die Sängerin um ihr Leben. Wie das Blatt weiter wissen will, soll die 67-Jährige in einer Klinik in Oldenburg liegen. Wie ihr Ehemann Mel gegenüber Bunte bestätigt, soll Judith sogar um ihr Leben kämpfen. „Wir brauchen gerade unsere Kraft für uns und für das Leben von Judith“, erklärt der Schlagersänger.

Auslöser für den schlimmen Gesundheitszustand soll ein lebensbedrohlicher Stressinfarkt gewesen sein. Dieser könne nach einer emotionalen oder körperlichen Belastung auftreten.

