Promi-Frau zieht sich nach Sauna-Gang den Bademantel runter und sorgt für Empörung

Saunieren ist gesund. Das weiß auch eine Promi-Frau, die Einblicke unter ihren Bademantel gewährt. Was dort zu sehen ist, empört so manchen.

Internet-Star Joyce Ilg entspannte beim Stanglwirt in Going bei Kitzbühel .

entspannte beim in Going bei . Sie posierte im Bademantel nach der Sauna und zog sich diesen unter die Schulter.

und zog sich diesen unter die Schulter. Dass drunter Badebekleidung zum Vorschein kommt, empört manche Puristen.

Kitzbühel - Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Sauna, und eine Promi-Frau kommt rein. Das muss dieser Tage den Besuchern beim Stanglwirt am Wilden Kaiser in Going bei Kitzbühel /Österreich passiert sein. Denn dort weilte Joyce Ilg. Die 36-Jährige ist bekannt als „Verstehen Sie Spaß?“-Lockvogel, als YouTube-Star, als Moderatorin und natürlich als Instagram-Influencerin (1,3 Millionen Follower). Und sie zeigte sich im Vorjahr - kein Scherz - in einem grenzwertigen Foto als „Weihnachtsschlampe“.

Kitzbühel: Joyce Ilg posiert nach der Sauna im Bademantel

2019 lässt sie‘s vor den Feiertagen wohl etwas entspannter angehen. Und relaxte in Tirol. „Nach der Sauna soll man sich abkühlen. Auch wenn man die Gänsehaut auf meinem Oberschenkel sieht. Ist trotzdem gesund. Ich habe Sauna früher übrigens gehasst, ich kam auf die Hitze nicht klar. Mittlerweile bin ich ein großer Fan. Wie siehts bei euch aus?“, schreibt sie zu diesem Foto vor der Schnee-Landschaft.

Nicht alle gehen auf ihre Frage ein. Und auch bei dem Foto ist die Gänsehaut am Oberschenkel nicht der einzige Blickfang. Denn mit der rechten Hand zieht sich Joyce Ilg den Bademantel runter. Und verwundert mit einem Bikini drunter!

Kitzbühel: Joyce Ilg: Sauna-Besuch mit Bikini - Puristen reagieren empört

Für Sauna-Puristen ein No-Go. „Ist im Stanglwirt nur Textilsauna?“, wundert sich ein Follower. „Beides. Gibt 2 Bereiche“, klärt Joyce Ilg auf. Vermutlich will in dem Promi-Hotel nicht jeder Star nackig gesehen werden.

„Ich bin auch voll der Saunafan und geh regelmäßig... aber doch bitte ohne Kleidung!?“, schimpft ein weiterer Fan. „Ich gehe dreimal in der Woche, aber ohne Badekleidung.“ ein anderer. „In die Sauna geht man aber nackt“, mahnt noch jemand. Kommentare dieser Art gibt es reihenweise. Mit Bikini in die Sauna zu gehen, entsetzt wohl viele Fans.

„Liebe Joyce Ilg, doch bitte ohne Badebekleidung“

Ein anderer geht ins Detail: „Ich liebe ebenfalls Sauna... Aber liebe Joyce, doch bitte ohne Badebekleidung?! Das synthetische Zeug der Badekleidung beherbergt so viele Bakterien die geradezu aufblühen wenn du in der 80-90°C Sauna sitzt.“

Mit Hüllenlosigkeit sollte Joyce Ilg doch eigentlich kein Problem haben - schließlich zeigte sie sich schon oben ohne der Weltöffentlichkeit.

Einen Flachwitz wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten, die ein Follower von Joyce Ilg zu dem Foto loswerden will: „Oma in Sauna eingeschlafen. Hilde gart.“

lsl.