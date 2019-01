Joyce Ilg: Heiße Bilder nach „Weihnachtsschlampe“-Wirbel um ARD-Star

Man kennt sie aus der ARD und von RTL und als Internet-Star. Doch inzwischen kennt man ein Kölner Multitalent auch unglaublich freizügig.

Update vom 30. Dezember 2018: Joyce Ilg scheint Gefallen an den freizügigen Fotos gefunden zu haben. Nach dem Foto als selbsternannte „Weihnachtsschlampe“ und dem BH-Blitzer unterm Baum gibt‘s jetzt noch diese Aufnahme:

Ist‘s ein Bikini-Oberteil? Oder doch ein Sport-BH? Die User finden‘s toll. „Super sexy hot“ und „sexy“ stehen in den Kommentaren.

ARD-Star legt BH-Blitzer nach

Update vom 28. Dezember 2018: Joyce Ilg hat nachgelegt! Über die Weihnachtsfeiertage hat die TV-Prominente (u.a. RTL-Soaps, „Verstehen Sie Spaß“ bei ARD) ein weiteres freizügiges Foto gepostet.

Die 35-Jährige liegt auf dem Boden, umringt von Geschenken und zwinkert in die Kamera. Aber manche dürften ihr weniger auf die Augen blicken. Denn - uuuuuuuuups, war das etwa Absicht? - sie lässt ihren BH blitzen.

Dazu macht sie ihren Fans ein Angebot: „So, Geschenke sind gepackt. Und wer will mich jetzt küssen?“

Die springen natürlich drauf an. „Du müsstest eher fragen, wer dich nicht küssen möchte“ lautet noch eine der harmloseren Antworten. „Finde dich einfach megasüß. Ein Bussi würde ich dir gerne geben“ eine weitere.

Ein Nutzer kommentiert sarkastisch die hechelnden Herren: „Hier blamieren sich gerade 99 Prozent der Männer und die sollten lieber auf YouPorn gehen“.

ARD-Star postet freizügiges Foto und nennt sich „Weihnachtsschlampe“ - mit heftigen Folgen

Unser Artikel vom 22. Dezember:

Köln - Joyce Ilg ist ein echtes Multitalent. Die Vita der Kölnerin platzt förmlich - dabei ist sie gerade mal 35 Jahre alt. Sie spielte in verschiedenen Serien wie „Unter uns“ (RTL), „Dahoam is Dahoam“ (BR) und „Alarm für Cobra 11“ (RTL) mit, arbeitete auch schon als Moderatorin und als Sängerin. Zudem vertraute sie ihren Fans ihre Krankheit an.

Einem Millionen-Publikum ist Joyce Ilg auch durch die ARD-Sendung „Verstehen Sie Spaß?“ bekannt, wo sie seit 2017 den Lockvogel spielt.

Und: Joyce Ilg ist im Web unglaublich erfolgreich. Ihr YouTube-Kanal, der den dortigen Angaben zufolge „Sketche, Streetcomedy und lustige Sachen aus meinem Leben“ vereint, kommt auf 1,28 Millionen Abonnenten. Etwas mehr, und zwar 1,36 Millionen Menschen, folgen ihr bei Instagram.

Joyce Ilg: „Hoe, hoe, hoe, die Weihnachts-Hoe“

Und die haben kurz vor Weihnachten ihren Augen nicht getraut. Denn Joyce Ilg postete dort ein unfassbar sündiges Foto. Samt fiesem Wortspiel. „Na, was hat sie ausgeheckt? Hoe, hoe, hoe, die Weihnachts-Hoe“, schreibt Joyce Ilg. Zur Erklärung: „hoe“ steht im Englischen für „Schlampe“. Dazu posiert sie in einem sehr freizügigen Outfit:

Eigentlich wollte die 35-Jährige damit vor allem auf ihr neues Video aufmerksam machen. Doch die Fans schauen eher auf andere Dinge: auf ihr Gesicht, das einen Schlafzimmerblick trägt und wo sie den Finger lasziv in den Mund steckt. Und natürlich auf alles weiter unten. Denn der Spitzen-BH bringt ihre Oberweite zur Geltung, dazu trägt sie Netzstrümpfe und ein kurzes Kleidchen, das gerade so drapiert ist, dass man ihr nicht zwischen die Beine schauen kann.

Nachdem sich Joyce Ilg selbst schon als „Weihnachtsschlampe“ bezeichnet hat, fühlen sich einige Machos bemüßigt, in ihren Kommentaren unter die Gürtellinie zu gehen.

Joyce Ilg kassiert begeisterte Kommentare - und sehr aufdringliche

Viele zeigen ihre Begeisterung noch halbwegs dezent: „Genau diese Art von Geschenk wünscht sich jeder“, „Tolles Bild“, „Sexy Girl“, „Jaja, Weihnachten kann auch sexy sein“, „Wow Joyce das ist heiß“, „Ohhja, da bekommt man direkt Lust auf Weihnachten! Und Schnappatmung!“ oder „Da fehlt irgendwo noch ne große rote Schleife“ lauten die respektvolleren Kommentare.

„Hoe la, die Waldfee“ springt ein weiterer auf das Wortspiel auf. Andere sind weniger freundlich. „Scharfes Gerät“ heißt es - einer fordert den ersten Erwachsenenfilm mit Joyce Ilg. Und anderes wollen wir gar nicht wiedergeben.

Einer hat es immerhin geschafft, NICHT auf Joyce Ilg im Vordergrund zu schauen. Sondern seinen Blick schweifen lassen. „Ist der Wäscheberg im Hintergrund Absicht?“, fragt er. Vielleicht sollte ja Joyce Ilg vorm nächsten heißen Foto mal aufräumen. Lassen Sie uns raten, das war auch das Allererste, was Ihnen an dem Foto aufgefallen ist.

Wer NOCH genauer hinsieht, merkt übrigens, dass das Foto rechts abgeschnibbelt wurde. Ob da wohl noch mehr Wäsche lag?

