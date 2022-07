Joseph Quinn: „Stranger Things“-Star nicht bei deutscher Comic Con

Joseph Quinn: „Stranger Things“ Star nicht bei German Comic Con © Netflix/ @sissiquinn via Instagram

Joseph Quinn tritt nicht bei der deutschen Comic Con auf. Hat der Zwischenfall auf der Comic Con in London etwas damit zu tun?

Joseph Quinn, der in der vierten Staffel „Stranger Things“ den Charakter Eddie Munson spielt, ist über Nacht berühmt geworden. Viele Fans wollten ihn bei der Comic Con in London treffen, doch das eigentlich schöne Ereignisse endet in einem emotionalen Interview und Kritik an der Comic Con. Ist diese Situation der Grund für die Absage von Joseph Quinn für die deutsche Comic Con?

