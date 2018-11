Johannes B. Kerner: ZDF-Moderator bei bestimmtem Konzert gesichtet

Johannes B. Kerner ist derzeit unter anderem in „Der Quiz-Champion“ zu sehen. Und am Wochenende ist er an einem ganz bestimmten Ort entdeckt worden.

Johannes B. Kerner: Moderator von „Der Quiz-Champion“ bei Konzert der Toten Hosen

Update vom 21. November 2018: Am Mittwochabend läuft wieder „Der Quiz-Champion“ im ZDF - und vorher sorgt eine kleine Meldung für Verblüffung bei manchen Fans von Moderator Johannes B. Kerner. Er wurde nämlich an einem ungewöhnlichen Ort gesichtet, wie eine Bild-Kolumnistin berichtet. Und zwar: beim Konzert der Toten Hosen in Argentinien. Mitten im Publikum!

Am vergangenen Samstag stieg in Buenos Aires das „Hosen Fest“, ein Festival für die Anhänger der Band in der Ferne. Ob Kerner, der laut Bericht in Damenbegleitung dort war, extra für das Konzert einer deutschen Band (!) nach Argentinien (!) geflogen ist, ist nicht bekannt.

Wohl aber, dass er großer Musikfan ist. In einem Interview von derwesten.de verriet er einst, welche Songs zum Soundtrack seines Lebens gehören würden: „‚Save Your Kisses For Me‘ von der britischen Popband Brotherhood of Man hatte ich als Single. Oder ‚Jeans On‘ und auch ‚Ein Bett im Kornfeld‘. Und unbedingt auch ‚Nothing Else Matters‘ von Metallica, am besten in der Version von Shakira.“

Unser Artikel vom 29. Juli 2018: RTL-Frau mit bösem Patzer bei Quizshow

Mainz - Da hatte jemand wohl ordentlich Lampenfieber. Die RTL-Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben leistete sich in der am Samstagabend ausgestrahlten ZDF-Show „Der Quiz-Champion“ einen groben Schnitzer, als sie eine wirklich machbare Frage aus ihrem Fachgebiet nicht beantworten konnte und sich beinahe erschrocken über sich selbst zeigte.

Doch der Reihe nach: Die 61-Jährige Moderatorin war zusammen mit Ulrich Wickert, Pinar Atalay und Wigald Boning in das Promi-Special der beliebten Quizshow eingeladen. Dort traten die Kandidaten der Reihe nach in verschiedenen Kategorien gegen Experten des jeweiligen Fachgebiets an. Mit Guido Knopp, Tim Mälzer, Anna Thalbach, Michael "Bully" Herbig und Marcel Reif war die Experten-Riege dabei nicht minder prominent besetzt. Noch bevor es allerdings ans Eingemachte ging, musste sich jeder der vier Kandidaten zum Warmmachen einem 60 sekündigen „Fragenhagel“ des Moderators Johannes B. Kerner stellen - und in diesem rutschte von der Groeben gleich einmal böse aus.

Wer gewann die Champions-League?

In der Schnellraterunde wollte Kerner von ihr wissen: „Welcher Fußballverein gewann im Mai erneut die Champions League der Männer?“ Nicht nur für Sportjournalisten eine eigentlich leicht zu beantwortende Frage, doch von der Groeben stand sichtlich auf dem Schlauch: „Ähm … Bin ich verrückt? ... Weiter!“, stieß sie nach einigen Sekunden hervor. Die korrekte Antwort wäre natürlich Real Madrid gewesen.

Besonders bitter: Im Vorlauf hatte von der Groeben noch selbstkritisch angemerkt, dass der Sport die einzige Kategorie sei, in der sie hoffe, auf einige Punkte zu kommen. Anschließend nahm die, trotz ihrer Erfahrung, sichtlich aufgeregte Journalistin das Ganze aber mit Humor: „Ich möchte nicht zurück in die Redaktion kommen“, lachte sie.

Von der Couch aus geht es leichter

Trost gab es vom Kollegen Kerner: „Was ich total schön finde ist, dass auch Profis so richtig nervös sein können. All diese Fragen kannst du natürlich leicht beantworten. Das ist ausschließlich die große Bühne.“ Kerner selbst hat an das Finale noch eine ganz besondere Erinnerung: Damals hatte er sich zusammen mit Jürgen Klopp den Frust der Finalniederlage von der Seele gesungen.

Trotz des Aussetzers gelang es von der Groeben übrigens, in die nächste Runde einzuziehen. Für einen Gesamtsieg reichte es dann dennoch nicht: Den Jackpot von 25.000 Euro für einen guten Zweck holte Wigald Boning.

