Coronavirus: US-Musik-Legende stirbt nach Infektion

Das Coronavirus breitet sich auch in den USA immer weiter aus. Jetzt ist eine US-Country-Legende an den Folgen der Erkrankung gestorben.

Das Coronavirus* breitet sich in den USA aus.

Country-Legende Joe Diffie starb nun an den Folgen des Virus.

Er wurde 61 Jahre alt.

Nashville - In den USA breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Ein Berater Donald Trumps im Weißen Haus geht mittlerweile von zukünftig bis zu 200.000 Toten durch die Pandemie allein in den USA aus.

Auch die US-Musik-Legende Joe Diffie war an Covid-19 erkrankt. Der Country-Star verstarb nun an den Folgen der Erkrankung. Nach offiziellen Angaben wurde Diffie am Sonntag Opfer des Virus. Er wurde 61 Jahre alt.

Erst vor wenigen Tagen hatte Joe Diffie über die sozialen Medien von seiner Erkrankung erzählt. Er war der erste Country-Star, der über eine Erkrankung am Coronavirus berichtete. „Ich bin in medizinischer Obhut und werde aktuell behandelt, nachdem ich positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, ließ Diffie seine Fans am 27. März 2020 via Facebook wissen. „Meine Familie und ich bitten in dieser Zeit um Privatsphäre. Wir wollen die Öffentlichkeit und all meine Fans in dieser Zeit der Pandemie daran erinnern wachsam, aufmerksam und vorsichtig zu sein“, hieß es weiter.

Nunmehr sei er an Komplikationen der Erkrankung mit Covid-19 gestorben, berichteten US-Medien am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf seinen Publizisten. Auf der Facebook-Seite des Musikers wurde mittlerweile auch ein Statement veröffentlicht. Darin heißt es schlicht:„Grammy-Gewinner und Country-Legende Joe Diffie ist heute, Sonntag den 29. März, an den Folgen des Coronavirus verstorben.“

Diffie hatte vor allem in den 90er-Jahren mit einer Reihe von Alben mit traditioneller Musik die Country-Charts gestürmt. Unter anderem hielt er mit Songs wie „Third Rock From The Sun“ oder „Pickup Man“ sowie „Bigger Than The Beatles“ wochenlang die Spitze der Charts. Sein letztes Album „All In The Same Boat“ erschien 2010. Im Vorjahr veröffentlichte er die Single „As Long As There's A Bar“.

Erst vor wenigen Tagen starb auch ein bekannter US-Film- und Serien-Star an den Folgen des Coronavirus.

