Yvonne überlegt auszupacken, Iris Klein mit Daniela Katzenberger bei Jenny, Peter schweigt

Von: Lukas Einkammerer

Beim Affären-Drama um Yvonne Woelke und Peter Klein ist noch immer kein Ende in Sicht. Denn Iris Klein und Yvonne scheinen das Kriegsbeil einfach nicht begraben zu wollen.

Hamburg/Worms/Mallorca – Die Affären-Saga um Yvonne Woelke (41) und Iris und Peter Klein (55) hat noch lange nicht an Fahrtwind verloren und auch Wochen nach dem Ende des Dschungelcamps sorgen die drei Akteure für mächtig Furore. Wie genau das ganze enden wird, steht in den Sternen – doch vor allem Yvonne und Iris scheinen kein Interesse daran zu haben, den Eklat still und leise hinter sich zu bringen.

„Wartet einfach ab“: Yvonne Woelke deutet Abrechnung im Affären-Drama an

Seitdem sie als Dschungelcamp-Begleitung von Djamila Rowe (55) wieder nach Deutschland zurückgekehrt und im RTL-Interview Rede und Antwort gestanden ist, hat Yvonne Woelke vor allem auf eine Taktik gesetzt: Iris mit verbalen Seitenhieben und zweideutigen Fotos zu provozieren. Doch nun scheint die „Unter Uns“-Schauspielerin in Erwägung zu ziehen, erneut über die ungemütliche Situation auszupacken.

„Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf, sowohl positive als auch negative und ich wünschte, ich könnte meine Gedanken mit der ganzen Welt teilen“, erklärt Yvonne in ihrer Instagramstory, „Aber ich mach‘s nicht.“ Keiner kann sagen, wann der Zeitpunkt sein wird – doch Yvonne Woelke scheint ihren eigenen großen Sturm vorzubereiten. „Vielleicht irgendwann, vielleicht. Weil immer alles in sich hineinfressen ist auch nicht so gut“, macht sie deutlich und lässt geheimnistuerisch verlauten: „Also von daher, wartet einfach ab.“

„Blick nach vorne“: Iris Klein nach Affären-Drama mit Daniela Katzenberger bei Jenny Frankhauser

Während ihre Kontrahentin offenbar Pläne schmiedet, selbst über das Affären-Drama auszupacken, versucht Iris Klein ihr Bestes, sich von ihrem zertrümmerten Liebesleben abzulenken. Gemeinsam mit Daniela Katzenberger (36) besucht sie derzeit ihre jüngere Tochter Jenny Frankhauser (30) und kann statt der wütenden und verletzten Ehefrau endlich die Rolle der fürsorglichen Großmutter übernehmen.

„Nur noch positive Gedanken und den Blick nach vorne“, schreibt sie in ihrer Instagramstory unter einem Selfie mit Sonnenbrille. Ob es dabei wohl bleiben wird? Schließlich hatte vor allem Iris in den vergangenen Wochen ihrem Ärger vehement Luft gemacht und dabei nicht an Beleidigungen und Anschuldigungen gespart.

Peter übt sich im Schweigen: Noch-Ehemann von Iris Klein hält sich aus Affären-Drama raus

Seine Noch-Ehefrau und seine vermeintliche Liebelei machen nach wie vor keine Anstalten, sich zu versöhnen und den Weg nach vorne zu suchen, doch Peter setzt indessen auf die Devise: Gar nichts zu sagen ist besser als zu viel. Zwar gab er zu, dass er sich in Yvonne Woelke verliebt hat, mittlerweile liegt sein Instagramprofil aber wieder verlassen da. Seit Mitte Januar hat der gelernte Maler kein Bild mehr mit seinen Fans geteilt und auch in seiner Story herrscht meist gähnende Leere. Gut möglich, dass er gerade einfach Besseres zu tun hat, schließlich zieht kaum, dass Iris weg ist, schon bald eine neue Frau bei Peter Klein ein.

Verwendete Quellen: Instagram/iris_klein_mama, Instagram/yvonnewoelke, k.at