Dschungelkönigin Jenny packt aus: Das ist der traurige Grund für ihr letzte Trennung

Jenny Frankhauser ist seit September wieder Single. Jetzt verrät die Halbschwester von Daniela Katzenberger den traurigen Grund, warum ihre Beziehung damals zerbrach.

Ludwigshafen - Sie scheint aber auch wirklich Pech in Sachen Beziehungen zu haben: Jenny Frankhauser konnte zwar im diesjährigen Dschungelcamp die Herzen der Zuschauer gewinnen, ihr eigenes hatte sie bisher aber immer an die Falschen vergeben. In einem Interview mit Promiflash spricht sie über den traurigen Grund für ihre letzte Trennung und gibt weitere Details aus einer früheren Beziehung preis.

Jenny Frankhauser ist seit September wieder Single

Im September letzten Jahres trennten sich die Wege von Jenny und ihrem Jugendfreund Rafael aus einem traurigen Grund: Er hatte sie betrogen.

Doch damit nicht genug, verrät die Halbschwester von Daniela Katzenberger in dem Interview ein wichtiges Detail: Seine Affäre war niemand geringeres, als Jennys beste Freundin! Herausgefunden hatte sie das Ganze mit einem Trick, denn hunderprozentig sicher war sie sich damals nicht. „Ich hab‘ geblufft und hab‘ gesagt ‚Ja, ich weiß Bescheid‘ und dann hieß es ‚Ja, es tut mir ja leid‘“, erzählt die 25-Jährige Promiflash. Ihr Freund tappte in die Falle - für die Dschungelkönigin brach damals die Welt zusammen.

Für die 25-Jährige leider nicht das erste Mal

Noch schlimmer: Jenny passierte das nicht zum ersten Mal. Wie sie weiter berichtet, ist eine andere Beziehung in der Vergangenheit aus genau dem selben Grund in die Brüche gegangen: „Ich habe jetzt schon zweimal Beziehungen gehabt: Einmal zwei Jahre lang, einmal drei Jahre lang - dann meine eine Freundin, mit der war ich neun Jahre lang befreundet, mit der anderen elf Jahre.“ Zweimal wurde sie also schon von einer eigentlich „besten Freundin“ derartig hintergangen - eine Erfahrung, die nicht leicht zu verdauen ist. Eins steht fest: Solche Freundinnen braucht gewiss niemand. Jetzt kann sie sich immerhin auf die Menschen konzentrieren, die auch wirklich nur das Beste für sie wollen.

nz

