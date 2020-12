Jan Böhmermann: ZDF-Star reicht Rapper Haftbefehl die Hand – Burgfrieden?

Deutschrapper Haftbefehl hat einen Cameo-Auftritt im „Bürgermeister“-Video von ZDF-Entertainer Jan Böhmermann. Haben sich die beiden versöhnt?

Köln/Offenbach – Im Rahmen seiner Late-Night-Show „ZDF* Magazin Royale“ hat Entertainer Jan Böhmermann am Freitag, 4. Dezember 2020, sein neuestes Video unter dem Alias „Polizistensohn“ vorgestellt. In „Bürgermeister“ setzt sich der 39-Jährige mit der Legislative in Deutschland auseinander und weiß seine Zuschauer mit einem besonderen Gastauftritt zu reden. Denn Deutschrap*-Star Haftbefehl gibt sich die Ehre und reicht Böhmermann im Musikvideo die Hand*.

Eine symbolische Geste, die als eine Art Friedensschluss zwischen den beiden gedeutet werden kann. Ende 2015 wartete Böhmermann mit dem Video „Ich hab Polizei“ auf und persiflierte in diesem die Sprechart von Haftbefehl. Zumindest medial wurde ein Konflikt zwischen den beiden gesehen, der spätestens jetzt im Keim erstickt worden ist. Denn via Instagram lobt der Deutschrapper Böhmermann für dessen Video und seine Sprechgesangskünste. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.