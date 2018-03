Böhmermann tickt völlig aus: Über dieses Video diskutiert das Web

Es wäre nicht das erste Mal, dass Jan Böhmermann durch ein Video die ganze Nation narrt. Was er anpackt, könnte immer auch inszeniert sein. Ist dieses Video echt?

Köln - Ein Video spaltet mal wieder die Zuschauer. Der Videoblogger „Lionel Rauxel“ (YouTube-Kanal „Konsum und Drang“), der einen österreichischen Akzent hat, geht auf den Hof der Produktionsfirma von Jan Böhmermann (37) und sprüht Hasskommentare auf den Boden. Er deklariert dies auf YouTube als Satire-Aktion.

Als der Moderator den Hof betritt, will der Blogger ihn zur Rede stellen und ihn mit den Hasskommentaren, welche an Böhmermann gerichtet sein sollen, konfrontieren. Was entsteht, ist eine lautstarke Diskussion und ein Streit über Pointen, Humor und Satire im Allgemeinen. Immer wieder versucht Böhmermann, „Lionel Rauxel“ vom Gelände zu schicken, doch der beharrt auf seine Rechte und will immer weiter mit Böhmermann reden. Jedes Wort und jede Berührung („Jan Böhmermann hat mich angefasst“) will der Blogger für sich nutzen. Nach etwa zehn Minuten verlässt der Blogger das Firmengelände und filmt, wie Jan Böhmermann mit seinem Auto vom Hof fährt. Damit endet der Clip. Was bleibt, sind Zweifel.

„Was soll das? Was willst du damit erreichen?“

In manchen Szenen mag man meinen, dass es sich hierbei um ein Fake-Video handelt und alles nur gespielt ist. Doch je länger das Video dauert, desto glaubwürdiger wirkt die Situation. Aber: Videos von Jan Böhmermann haben immer einen Beigeschmack, nachdem er schon mehrfach die ganze Welt an der Nase herumführte. So schleuste er Darsteller bei „Schwiegermutter gesucht“ in die RTL-Sendung und narrte die Nation mit dem angeblich gefälschten und dann doch echten Stinkefinger von Griechenlands Finanzminister Varoufakis.

Im Internet wird nun heiß diskutiert, ob es sich bei dem am Mittwoch veröffentlichten Video um einen neuen Medien-Coup von Jan Böhmermann handeln könnte oder ob sich der Moderator wirklich, außerhalb des Studios, so aufregte. Die Zweifel zur Echtheit des Videos sind berechtigt. Denn „Lionel Rauxel“ tauchte zuletzt zweimal kurz in Böhmermanns Sendungs-Opener auf, und auf Twitter stritten sich die beiden zuletzt.

Dazu kommt, dass der YouTube-Kanal „Konsum und Drang“ erst Ende Januar gestartet wurde. Was meinen Sie? Echt oder fake?

Hier sehen Sie das Video:

mgo