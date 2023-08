Ihr Account wurde gehackt: Totgeglaubte Influencerin Lil Tay (14) lebt!

Von: Melanie Habeck, Volker Reinert

Die US-amerikanische Kinder-Rapperin Lil Tay wurde auf Instagram für tot erklärt. Nun meldet sich die 14-Jährige mit einem Statement und erklärt, dass es ihr gut geht.

Update vom 10. August, 21:15 Uhr: Erst vor wenigen Stunden schockierte die Meldung über den Tod von Lil Tay (14). Ein Instagram-Beitrag im Namen der Familie erklärte die US-amerikanische Rapperin für tot, auch ihr Bruder soll ums Leben gekommen sein. Doch nun meldet sich die Influencerin auf einmal selbst mit einem Statement: „Ich möchte klarstellen, dass mein Bruder und ich in Sicherheit und am Leben sind, aber ich bin total traurig und habe Mühe, die richtigen Worte zu finden“, stellt sie gegenüber TMZ klar. Ihr Social-Media-Account sei gehackt worden.

Auf Instagram wurde kürzlich der Tod von Lil Tay (14) bekannt gegeben. Nun meldet sich die Rapperin selbst zu Wort: Es gehe ihr gut. Sie sei Opfer eines Hackers geworden. © Instagram/ liltay & Instagram/ liltay

Der Wirbel um die Fehlinformationen hätte die Influencerin mächtig mitgenommen: „Es waren sehr traumatisierende 24 Stunden. Den ganzen gestrigen Tag wurde ich mit endlosen, herzzerreißenden und tränenreichen Anrufen von geliebten Menschen bombardiert, während ich versuchte, dieses Chaos in den Griff zu bekommen“, schildert die 14-Jährige die bedrückende Situation.

Erstmeldung vom 10. August, 11:51 Uhr: Los Angeles – Die Rapperin Lil Tay, die mit bürgerlichem Namen Claire Hope hieß, ist tot. Mit neun Jahren erlangte die Influencerin große Bekanntheit in den sozialen Netzwerken. Vor allem durch ihre kontroversen Texte und ihren luxuriösen Lebensstil in jungen Jahren erlangte Lil Tay mediale Aufmerksamkeit und viele Fans.

Auch Lil Tays älterer Bruder gestorben

Auf der Instagram-Seite von Lil Tay wurde am Mittwoch (9. August 2023) ein Posting für ihre 3,4 Millionen Follower geteilt. „Mit schwerem Herzen teilen wir die niederschmetternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod unserer geliebten Claire mit. Uns fehlen die Worte, um den unerträglichen Verlust und den unbeschreiblichen Schmerz auszudrücken“.

In der Nachricht wurde zudem bekannt, dass Lil Tays großer Bruder Jason Tian ebenfalls ums Leben gekommen ist. Die Todesursachen werden derzeit noch untersucht.

Lil Tay wies Missbrauchsvorwürfe gegen ihre Familie zurück

Die verstorbenen Geschwister kamen gebürtig aus Kanada, wohnten aber in jüngster Zeit im amerikanischen Los Angeles, um ihre Karrieren zu starten. Die Rapperin zeigte sich auf Instagram gerne in extravaganten Posen. So ließ sie sich oft mit Geldscheinen ablichten und zeigte ihren Fans einen nagelneuen Luxus-Sportwagen, obwohl sie noch nicht alt genug war, diesen zu fahren.

Die Kinder-Rapperin Lil Tay ist im Alter von 14 Jahren verstorben. Auf Instagram wurde bekannt, dass auch ihr älterer Bruder ums Leben gekommen sei. Die Todesursache ist bislang noch nicht geklärt. © Screenshots: Instagram/ liltay

Im Jahr 2021 gab es Missbrauchsvorwürfe gegen die Familie der Rapperin, die sie aber zurückwies. Auf Lil Tays Instagram-Kanal finden sich etliche Kommentare ihrer Fans, die ihre Trauerbekundungen äußern: „Viel zu jung“ und „Das sind schreckliche Nachrichten“ lauten einige Kommentare. Auch TV-Journalistin Katja Döfel ist erst kürzlich verstorben. Verwendete Quellen: Instagram/ liltay, t-online.de, TMZ