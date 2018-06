J.Lo twittert gegen Trumps Gräueltaten

Jennifer Lopez ist fuchsteufelswild über die Praktiken der US-Einwanderungsbehörden und kritisiert Donald Trump heftig.

New York - “Ich konnte einfach nicht anders und musste an meine eigenen Kinder denken.“ Jetzt greift auch Jennifer Lopez auf Twitter in die Debatte um Donald Trumps Einwanderungspolitik ein. Die Promi-Mutter von Emme und Max (10) ist außer sich über die „Schandtaten“ der US-Regierung: „Ich kann mir einfach keine Welt vorstellen, in denen mir meine Kids aus den Armen gerissen werden. Und man sie dann an einen Platz bringt, der nicht besser ist als ein Gefängnis in der Fremde.“

Über 2300 Kinder von illegalen Einwanderern waren an der mexikanischen Grenze wegen Trumps „Null Toleranz“-Anordnung von ihren Eltern getrennt und in bessere Käfige gesperrt worden. Mittlerweile hat Trump eine Änderung des Verfahrens per Dekret angekündigt.

Lopez, die sich selbst eine „stolze, in Brooklyn geborene Puerto Rica-Amerikanerin“ nennt, ruft zum Widerstand auf: „Wir werden diesen Moment nie vergessen. Zeuge von solchen Gräueltaten – und das sind sie – zu werden, bedeutet, dass man nicht mehr länger schweigen kann. Aber ich will auch die Hoffnung nicht verlieren. Wir müssen das Problem erst einmal erkennen, damit wir es lösen können.“

Lopez‘ Tweets im Wortlaut:

Reading the news about the separation of children from their families, I can’t help but think about my own children. I cannot fathom a world where they would be ripped from my arms, taken to a place no better than a prison far from home. — Jennifer Lopez (@JLo) 21. Juni 2018

„Als ich die Nachrichten über die Trennung von Kindern und ihren Familien hörte, musste ich an meine eigenen Kinder denken. Ich kann mir keine Welt vorstellen, in der sie aus meinen Armen gerissen würden, und zu einem Ort gebracht würden, der nicht besser als ein Gefängnis ist, weit weg von zu Hause.

I feel we will never forget this moment in time. Bearing witness to these atrocities and that’s what they are, I can say for sure, remaining silent is not an option. As a Latino, and as you know very well, a proud Bronx born Puerto Rican American, — Jennifer Lopez (@JLo) 21. Juni 2018

„Ich glaube, wir werden diesen Moment nie vergessen. Wenn man Zeuge dieser Gräueltaten ist, und genau das sind sie, dann ist stumm zu bleiben keine Option. Das sage ich als Latina und stolze in der Bronx geborene Puerto Ricanerin.

we and the people of all different races, roots, and culture have enriched this country. But the recent rhetoric and constant dismissal of what we bring to the table has to stop. This is about basic human rights and decency. If you care about children, — Jennifer Lopez (@JLo) 21. Juni 2018

„Wir und die Menschen verschiedenster Rassen, Wurzeln und Kulturen haben dieses Land bereichert. Die jüngste Rhetorik und konstante Abfuhr von allem, was wir sind, muss aufhören. Hier geht es um Menschenrechte und Anstand. Wenn euch Kinder etwas bedeuten ...“

have concern for the lack of transparency about this disastrous display, in full view to the world in general, I encourage you first to get caught up on the situation. Next, call your congressperson and demand an answer — Jennifer Lopez (@JLo) 21. Juni 2018

„... beschäftigt euch mit der fehlenden Transparenz dieser desaströsen Entwicklung. Informiert euch zuerst. Dann ruft euren Kongressabgeordneten an und verlangt eine Antwort.“

but I also want you to remain hopeful—hold fast to hope, faith and Love. We first need to admit we have a problem before we can heal it. We cannot focus on the evil, we must push towards unity and get to a healing place. — Jennifer Lopez (@JLo) 21. Juni 2018

„Ich will aber auch hoffnungsvoll bleiben. Haltet an der Hoffnung fest, am Glauben und an der Liebe. Wir müssen uns zuerst eingestehen, dass wir ein Problem haben. Wir dürfen uns nicht auf das Böse konzentrieren, wir müssen eine Einheit sein und uns heilen.“

ITS ALL IN OUR HANDS. Supporting one another in these troubled times, we can remain on the right side of history: the side where children are safe and in their parents arms. Act now, call now, speak now, LOVE now. #familiesbelongtogether #lovenothate — Jennifer Lopez (@JLo) 22. Juni 2018

„Es liegt in unserer Hand. Einander in diesen schweren Zeiten zu unterstützen - nur so können wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen. Die Seite, in der die Kinder sicher in den Armen ihrer Eltern bleiben. Tut etwas, jetzt. Ruft jetzt an, sprecht jetzt. Liebt jetzt.“ Sie schließt mit den Hastags „Familien gehören zusammen“ und „Liebe, kein Hass“.

Dierk Sindermann