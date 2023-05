Kuriose Szenen beim Konzert von Helene Fischer: Fans stürmen auf Bühne

Von: Matthias Kernstock

Teilen

Beim Konzert in Bremen stürmten zwei Fans auf die Bühne von Schlagerstar Helene Fischer. Die Schlagersängerin reagierte souverän.

1 / 25 Schreckmoment beim Konzert von Helene Fischer in Bremen. Plötzlich klettern zwei Frauen auf die Bühne und tanzen mit zur Musik. Was bei TikTok zuerst komisch wirkt, löst sich spätestens auf, als Helene Fischer durchs Bild läuft © Tiktok / Imago Images

2 / 25 Die Userin „Annkatrinb_“ hat es mit ihrer Freundin tatsächlich auf die Bühne zu Helene Fischer geschafft. Die beiden jungen Frauen tanzten ausgelassen und professionell mit. Ihre Choreo kam bei den Tausenden Fans super an, im Publikum sind laute Freudenschreie zu hören. Das Video gibt es ganz unten auf der Seite zu sehen. © TikTok

3 / 25 „Kann mich bitte jemand kneifen!? Das kann doch alles nicht wahr sein“, schreibt Anna-Katrin unter ihr TikTok-Video, dass offensichtlich in der ÖVB Arena in Bremen am 12. Mai aufgenommen wurde. Nachdem der Song zu Ende ist, klatscht Helene Fischer mit den beiden Frauen ab, die wieder von der Bühne gehen. „Einen Applaus“, heizt Helene Fischer die Schlagerfans noch an. © TikTok

4 / 25 Nächste Helene-Story vom Montag: Wolfang Trepper nimmt auf der Bühne gerne die Schlagerwelt aufs Korn. Vor Helene Fischer macht der Kabarettist aber Halt © IMAGO / Future Image & IMAGO / osnapix

5 / 25 Seit rund zwanzig Jahren ist Wolfgang Trepper (62) nun schon auf den deutschen Bühnen zu Hause und hat sich einen Namen als Kabarettist gemacht. Auch an der Schlagerwelt arbeitet sich der Komiker mit Vorliebe ab. Witze über Schlagerqueen Helene Fischer (38) kommen ihm allerdings nicht mehr über die Lippen, wie Trepper jetzt verriet. © IMAGO/Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo

6 / 25 Allerdings ist er mittlerweile nicht mehr unvoreingenommen. „Inzwischen habe ich viele Musiker kennengelernt und mit den meisten würde ich auch gerne ein paar Bier trinken – da bekommt man dann natürlich eine Beißhemmung“, erklärte Wolfgang Trepper. Beispielsweise über Helene Fischer falle es ihm schwer, herzuziehen. Immerhin liefere sie eine „Weltklasse-Show“ ab. „Das könnte ich nicht mehr, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen“, betonte der Hamburger. Das Gleiche gelte für Roland Kaiser, der ein „toller Mann“ sei. © IMAGO/Andreas Weihs

7 / 25 Nächste Geschichte vom November 2022: In direkter Nachbarschaft von Helenes Eigenheim wurde bereits der Abbruch und Neubau eines Hauses vom Bauausschuss der Gemeinde genehmigt. © Imago Images

8 / 25 Schlagerstar Helene Fischer wohnt mit ihrem Baby und Freund Thomas Seitel am Ammersee bei München. © Peter Kneffel dpa

9 / 25 Einheimische kennen das neue Haus der Mutter von Nala. Doch öffentlich wird der genau Standort von Helene Fischers Haus streng geheim gehalten. © imago stock&people

10 / 25 Anfang 2022 bekam Helene Fischer ihr erstes Baby. Vater: Thomas Seitel. Kurz zuvor trennte sich die Schalgersängerin von Dauerfreund Florian Silbereisen. © Felix Hörhager dpa

11 / 25 Mit Akrobat und Model Thomas Seitel wollte Schlagerstar Helene Fischer eigentlich das ungestörte Babyglück genießen. © Frederic Kern imago images

12 / 25 Doch die Ruhe am Ammersee ist für Schlagerstar Helene Fischer nun vorbei. Denn in direkter Nachbarschaft von Helenes Eigenheim wurde bereits der Abbruch und Neubau eines Hauses vom Bauausschuss der Gemeinde genehmigt © Peter Kneffel dpa

13 / 25 Außerdem wolle nun auch Bürgermeister Walter Bleimaier (64) ein neues Einfamilienhaus auf einem Grundstück gleich neben Helene Fischer bauen, wie rtl.de berichtet. © osnapix / Hirnschal via www.imago-images.de

14 / 25 Demnach soll ein einzig schmaler öffentlicher Weg die beiden Grundstücke voneinander trennen, berichtet „Bunte“. Ein Apltraum für die junge Familie Fischer. © STAR-MEDIA imago

15 / 25 Noch unklar ist, wann es mit dem Baulärm für Helene Fischer losgeht. Bauvorhaben können durchaus länger brauchen. © Jens Büttner dpa

16 / 25 So stellte Schlagerstar Helene Fischer den ersten Antrag für die Genehmigung ihrer Villa im Juli 2017. Fertig wurde das Anwesen erst vor wenigen Monaten. © VISTAPRESS / Lana Yassi via www.imago-images.de

17 / 25 Die schlechten Nachrichten kommen zum ungünstigen Zeitpunkt: Gerade bereitet sich Helene Fischer auf ihre Rekord-Konzert in München vor. © VISTAPRESS / Lana Yassi via www.imago-images.de

18 / 25 Die neuen Grundstücke liegen am Hang und können bei Starkregen, der aufgrund des Klimawandels in Bayern immer häufiger vorkommt, leicht überflutet werden. © imago stock&people

19 / 25 Am Ammersee gitbt es viele alte und neue Villen. Er ist nach dem Chiemsee und dem Starnberger See der drittgrößte See in Bayern und der am weitesten nach Norden reichende Voralpensee. © Ursula Düren dpa

20 / 25 Ob Helene Fischer ihrer Villa am Ammersee nun den Rücken kehrt, und sich ein neues Eigenheim sucht, ist unwahrscheinlich. Aber die Neubauten in der Nachbarschaft sind sicherlich kein Grund zur Freunde für die 37-jährige Schlagersängerin. © VISTAPRESS / Lana Yassi via www.imago-images.de

21 / 25 Im März 2023 startet die neue Tour von Helene Fischer. Der Auftakt ist in Bremen. Am 8. Oktober spielt sie ihr letztes Konzert der Tour in Frankfurt. © imago stock&people

22 / 25 Über den Bau der Villa von Helene Fischer am Ammersee wurde viel im Ort diskutiert. „Wenn man sieht, was sie in der Hauptstraße (Name der Straße geändert) gemacht haben ... „, brach es in einer öffentlichen Sitzung aus CSU-Politiker Thomas Bauer (44) damals heraus, wie bunte.de berichtet. © Jan Woitas dpa (Symbolbild)

23 / 25 Gemeint war das Anwesen von Helene Fischer, gegen dessen Errichtung sich der Bauausschuss sowie der Gemeinderat 2017/18 ausgesprochen hatten, so bunte.de. © Bernd Wüstneck dpa (Symbolbild)

24 / 25 Angeblich nennt man in dem Ort am Ammersee, wo die Schlagersängerin wohnt, die Villa nur „Klotz am See“. © fullempty via www.imago-images.de (Symbolbild)

25 / 25 Auch der damals geplante Sichtschutz der Villa von Helene Fischer soll laut bunte.de für Ärger gesorgt haben. Helene Fischer sei total isoliert und sichere ihr Liebesnest wie eine Schutzburg, hieß es im Ort. © Jan Huebner/Lakomski via www.imago-images.de

Update 26.05.2023: Schreckmoment beim Konzert von Helene Fischer in Bremen. Plötzlich stürmen zwei unbekannte Frauen die Bühne und tanzen mit zur Musik der Schlagersängerin vom Ammersee in Bayern. Doch was ist hier passiert?

Was bei TikTok zuerst komisch wirkt, löst sich spätestens auf, als Helene Fischer durchs Bild läuft. Die Userin „Annkatrinb_“ hat es mit ihrer Freundin tatsächlich auf die Bühne zu Helene Fischer geschafft. Die beiden jungen Frauen tanzten ausgelassen und professionell mit. Ihre Choreo kam bei den Tausenden Fans in Bremen super an, im Publikum sind laute Freudenschreie zu hören.

„Kann mich bitte jemand kneifen!? Das kann doch alles nicht wahr sein“, schreibt Anna-Katrin unter ihr TikTok-Video, dass offensichtlich in der ÖVB Arena in Bremen am 12. Mai aufgenommen wurde. Nachdem der Song zu Ende ist, klatscht Helene Fischer mit den beiden Frauen ab, die wieder von der Bühne gehen. „Einen Applaus“, heizt Helene Fischer die Schlagerfans noch an.

Update vom 22.05.2023: Wolfgang Trepper knöpft sich als Kabarettist nahezu alles und jeden vor – Schlagerstar Helene Fischer ist allerdings tabu. „Inzwischen habe ich viele Musiker kennengelernt und mit den meisten würde ich auch gerne ein paar Bier trinken – da bekommt man dann natürlich eine Beißhemmung“, erklärte Wolfgang Trepper. Beispielsweise über Helene Fischer falle es ihm schwer, herzuziehen. Immerhin liefere sie eine „Weltklasse-Show“ ab. „Das könnte ich nicht mehr, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen“, betonte der Hamburger. Das Gleiche gelte für Roland Kaiser, der ein „toller Mann“ sei.

Erstmeldung vom 21.07.2023: Ammersee - Schlagerstar Helene Fischer (hier die größten Schlagerstars aller Zeiten) ist seit Anfang des Jahres erstmals Mutter und genießt gemeinsam mit Freund Thomas Seitel und Tochter Nala das Familienglück in ihrer Villa am Ammersee in Bayern. Doch nun könnte der Traum vom Glück zum Alptraum werden, wie bunte.de berichtet.

Schreckmoment beim Konzert von Helene Fischer in Oberhausen. Plötzlich klettern zwei Frauen auf die Bühne und tanzen mit zur Musik. Was bei TikTok zuerst komisch wirkt, löst sich spätestens auf, als Helene Fischer durchs Bild läuft © Tiktok / Imago Images

CSU-Politiker Walter Bleimaier (64) stellte demnach einen Antrag auf Vorbescheid zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung und Doppelgarage. In direkter Nachbarschaft zu Schlagerstar Helene Fischer sollen zwei neue Häuser gebaut werden. Dann wäre ständiger Baulärm garantiert. Nur ein kleiner Weg soll die Neubauten von der Villa der Schlagersängerin am Ammersee trennen.

Das Phänomen Helene Fischer in Zahlen Helene Fischer ist mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern die kommerziell erfolgreichste Sängerin in Deutschland und zählt damit zu den weltweit bestverdienenden Musikerinnen. Ihre Alben „Farbenspiel“ und „Best of Helene Fischer“ gehören zu den meistverkauften Musikalben des Landes. Da ist es keine Überraschung, dass ihr die Musikpreise nur so nachgeworfen werden: Helene Fischer hat unglaubliche siebzehn Echos, acht Goldene Hennen, drei Bambis und zwei Goldene Kameras. Für „Die Helene Fischer Show“ erhielt sie 2015 den Bayerischen Fernsehpreis. Das einzige Deutschland-Konzert 2022 von Helene Fischer fand am 20. August 2022 vor eine Rekordmenge von 130.000 Fans in München statt – das größte Konzert ihrer Karriere. Die ersten 100.000 Tickets wurden bereits in 24 Stunden verkauft.

Wann es losgeht, ist noch unklar. Aber für Schlagerstar Helene Fischer und ihre Familie sind das keine guten Neuigkeiten. Verwendete Quellen: bild.de,