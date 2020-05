Schauspiel-Legende aus München überraschend gestorben: Sie spielte in etlichen Erfolgsfilmen

Eine deutsche Schauspiel-Legende aus München ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben. Das teilte die Agentin der Künstlerin mit.

Die deutsche Schauspiel-Legende Irm Hermann ist tot.

Sie starb am 26. Mai in Berlin.

Hermann spielte seit den 60er Jahren in etlichen erfolgreichen Filmen.

Berlin - Die preisgekrönte Schauspielerin Irm Hermann ist tot. Die gebürtige Münchnerin starb im Alter von nur 77 Jahren. Das teilte ihre Agentin Antje Schlag am Donnerstag mit.

Unter Berufung auf die Familie von Irm Hermann heißt es, dass die Schauspielerin bereits am 26. Mai in Berlin nach kurzer schwerer Krankheit verstorben sei. Ob ihr Tod mit der Coronavirus*-Pandemie im Zusammenhang steht, ist ausdrücklich nicht bestätigt.

Irm Hermann: Mit Fassbinder auf der Überholspur

Irmgard Hermann, die später nur noch „Irm“ gerufen wurde, wurde am 4. Oktober im Jahr 1942 in München* geboren. Zunächst machte sie eine Lehre zur Verlagskauffrau und arbeitete im Anschluss als Sekretärin beim ADAC. Erst im Jahr 1966 lernte sie mehr zufällig bei einem Dramenwettbewerb der Jungen Akademie München Rainer Werner Fassbinder, der sich selbst am Anfang seiner Karriere befand, kennen. Hermann wurde in Fassbinders erstem Kurzfilm „Der Stadtstreicher“ besetzt.

Mit Fassbinder und der Schauspielerin Hanna Schygulla gründete sie das „Action-Theater“. Hermann entwickelte sich neben den Rollen für Fassbinder zu einer engen Vertrauten des Regisseurs.

Irm Hermann spielte in etlichen Erfolgfilmen - ob mit Loriot oder in „Fack ju Göthe“

Im Anschluss gehörte Hermann zum engen Kreis um den extrem erfolgreichen Regisseur Fassbinder. Sie spielte bis zu ihrem Wechsel nach Berlin 1975 in etlichen weiteren seiner Filme mit. Dazu gehörten etwa auch die mittlerweile als Klassiker gerechneten „Effi Briest“ oder „Die bitteren Tränen der Petra von Kant“. In ihrer Berlin-Zeit folgten die Filme „Berlin Alexanderplatz“ und „Lili Marleen“.

Hermann spielte mit zahlreichen bekannten Regisseuren. Mit Werner Herzog drehte sie „Woyzeck“ neben Klaus Kinski, Hans W. Geissendörfer verpflichtete sie für „Ediths Tagebuch“, für Ulrike Ottinger stand sie etwa in „Johanna D'Arc of Mongolia“ vor der Kamera. Mit Christoph Schlingensief drehte sie „Das deutsche Kettensägenmassaker“ und „Die 120 Tage von Bottrop“.

Doch Hermann spielte keineswegs nur in ernsten Filmen. Sie glänzte auch in humoristischen Stücken an der Seite von Gerhard Polt, Loriot oder Hape Kerkeling.

Neben etlichen „Tatort*“-Auftritten und weiteren Serien-Rollen war Hermann auch in dem Erfolgsfilm „Fack ju Göthe 3“ aus dem Jahr 2017 zu sehen. Den Deutschen Filmpreis bekam Hermann für die Rolle der Mitgefangenen von Sophie Scholl in Percy Adlons „Fünf letzte Tage“.

