Iris Klein bald auf OnlyFans? Follower haben ganz klare Meinung

Von: Daniel Hagen

Teilen

Auf Instagram stellt sich Iris Klein den Fragen ihrer Fans. Neben der Scheidung und anderen Dingen wird die 56-Jährige auch auf OnlyFans angesprochen. Jetzt sollen ihre Fans abstimmen.

Das Leben von Iris Klein ist seit Monaten im Wandel. Nach dem vermeintlichen Fremdgeh-Skandal ihres Noch-Ehemannes Peter Klein steht aktuell die Scheidung an. Zudem hat die 56-Jährige Mallorca verlassen und ist wieder in die Heimat zurückgekehrt. Ein neuer Mann ist ebenfalls an ihrer Seite. Möglicherweise steht jetzt auch noch eine neue berufliche Karriere bevor – und zwar bei OnlyFans. Wie MANNHEIM24 verrät, hat Iris Klein ihre Follower vor die Wahl gestellt.

Name Iris Klein, geborene Kruschwitz Geboren 26. Mai 1967 in Altrip Ehepartner Jürgen Katzenberger (verh. ?–1990), Peter Klein Kinder Daniela Katzenberger, Jenny Frankhauser, Tobias Katzenberger

Iris Klein beantwortet Fan-Fragen – und wird nach OnlyFans gefragt

Auf Instagram hat Iris Klein zuletzt ihre rund 530.000 Follower dazu aufgefordert, Fragen einzureichen. Solche Q&A-Runden macht die 56-Jährige – genau wie ihre berühmten Töchter Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser – immer wieder mal. Neben Einkaufstipps, Kreuzfahrten und ihrem neuen Freund „Mr. T“ geht es plötzlich auch um das Thema OnlyFans. Mehrere Follower würden nämlich gerne wissen, ob sich Iris Klein vorstellen könnte, diese Plattform zu nutzen.

OnlyFans ist ein soziales Netzwerk, in dem Personen Geld verlangen können, damit Follower ihre Inhalte sehen können. Eigentlich kann man auf der Plattform alles Mögliche anbieten. Da dort jedoch auch sehr explizite Inhalte gezeigt werden dürfen, ist OnlyFans vielen Menschen heute eher als Erotik-Portal bekannt, auf dem man erotische Bilder und Videos kaufen kann.

Iris Klein lässt ihre Fans über OnlyFans abstimmen. © Screenshot Instagram

„Soll ich?“: Iris Klein lässt Fans über OnlyFans abstimmen

Man kann also vermuten, dass die Fragesteller auf Instagram solche Fotos oder Videos von Iris Klein sehen möchten. Der Zeitpunkt würde sogar passen. Denn wie tz.de berichtet, hat sich Iris Klein gerade ihre Brüste vergrößern lassen. Die 56-Jährige hat auf den Vorschlag ihrer Fans jedoch keine klare Antwort. „Damit kenne ich mich gar nicht aus? Sollte ich das machen?“, fragt die gebürtige Pfälzerin in ihrer Instagram-Story.

Dazu postet Iris Klein natürlich auch eine Umfrage mit den Worten „Soll ich?“ Nach fast 24 Stunden ist die Antwort ihrer Follower wohl eindeutig: Gerade einmal 11 Prozent der Personen, die daran teilgenommen haben, wollen die dreifache Mutter auf OnlyFans sehen. Ganze 89 Prozent wollen sich diesen Anblick lieber ersparen. Damit ist die Karriere wohl schon gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat.

Iris Klein im Wandel der Jahre – so sah die Katzenmama früher aus Fotostrecke ansehen

Iris und Peter Klein führen weiterhin ihren Scheidungskrieg

Immerhin verdient Iris Klein noch Geld als Influencerin und Teilnehmerin von Reality-TV-Shows. Zuletzt war die 56-Jährige bei „Kampf der Realitystars“ mit von der Partie. Aktuell kann man sie auch in der Serie „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ sehen, wo sie erst kürzlich einen Kleid-Streit auslöste.

Doch das größte Aufsehen erregt derzeit der Scheidungskrieg zwischen Iris und ihrem Noch-Ehemann Peter Klein. Zuletzt war bekannt geworden, dass der 56-Jährige die Scheidungspapiere nicht unterschreiben möchte – aus finanziellen Gründen. Ein Ende der Schlammschlacht – die vor allem auf Instagram geführt wird – ist noch nicht absehbar. (dh)