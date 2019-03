Instagram-Star Pamela Reif zeigt sich hüllenlos im Meer - und ihre Fans drehen durch

Mit einem neuen heißen Instagram-Post will Influencerin Pamela Reif mit ihren Followers spielen. Sogar ihre Mutter spielt da eine Rolle.

Influencerin Pamela Reif verlor einen Prozess wegen Schleichwerbung bei Instagram

Davor machte sie Urlaub mit ihrer Mutter auf den Malediven

Ein neues heißes Bild aus dem Urlaub sorgt für große Begeisterung bei den Followern der 22-Jährigen

Hamburg - Influencerin Pamela Reif hat schwere Tage hinter sich: Vergangenen Freitag verlor sie einen Prozess in Karlsruhe wegen Schleichwerbung bei Instagram und kündigte an, in Berufung gehen zu wollen. Um ihre gute Laune zu erhalten, greift die 22-Jährige jetzt zu heißen Bildern aus ihrem Malediven-Urlaub, wie nordbuzz.de* berichtet.

Influencerin Pamela Reif spielt mit Followers: "Topless oder optische Täuschung?"

Nur einige Tage vor dem negativen Urteil des Gerichtes Karlsruhe machte das Fitness-Model noch Urlaub mit ihrer Mutter auf den Malediven. Von dort beglückte sie täglich ihre Fans mit wunderschönen Landschaftsbildern - und natürlich auch mit ihrer durchtrainierten Figur in knappen Bikinis. Mittlerweile ist der Urlaub vorbei und das Model ist zurück in Deutschland, doch einige heiße Schnappschüsse hat sich die junge Frau noch aufgespart. Und da ist sie nicht allein: Auch Ex-GNTM-Kandidatin Greta Faeser zeigt sich gerne hüllenlos, wie nordbuzz.de* berichtet.

In ihrem letzten Post auf Instagram sitzt Pamela Reif halb im Wasser und versteckt dabei ihren Busen. Dazu schreibt sie:"Topless or optical illusion?" (auf Deutsch: "Topless oder optische Täuschung?"). Als Hashtag wählt sie: #youwillneverknow (auf Deutsch: Du wirst es sie erfahren). Eine kleine "Challenge" für ihre Followers und die meisten nehmen sie auch gerne an.

Instagram-Star Pamela Reif postet heißes Wasser-Bild: "Schaust aus wie eine Meerjungfrau"

In den Kommentaren zeigen sich alle von dem Foto begeistert. So schreibt eine Userin zum Beispiel: "Egal wie, du schaust unglaublich aus." Ein anderer noch: "Hammer, du schaust aus wie eine Meerjungfrau." Doch die meisten sind sich sicher: Es handelt sich nur um eine optische Täuschung. In Wahrheit trage die 22-Jährige einen Bikini unter ihren gekreuzten Armen.

Und das könnte durchaus so sein, denn wie Pamela Reif selbst in einem Kommentar erklärt, entstand das Wow-Bild mit Hilfe ihrer Mutter! Dieses Detail macht die Influencerin in den Augen ihrer Fans noch sympathischer: "Ich glaube, du hast die beste Mom, die man sich wünschen kann", schreibt sogar einer.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm