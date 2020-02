Shirin David: Foto mit unangenehmem Geständnis aufgetaucht - „Normalerweise passiert mir das nicht“

Sängerin und Influencerin Shirin David (24) postete ein spezielles Bett-Foto aus einem Hotelzimmer. Ob ihre Fans diesen besonderen Einblick tatsächlich sehen wollten?

Die Influencerin Shirin David (24) versteht es, sich auf Instagram zu inszenieren.

(24) versteht es, sich auf Instagram zu inszenieren. Ein Foto aus einem Hotelzimmer tanzte dabei aus der Reihe.

Ob ihre Fans diesen Einblick sehen wollten, ist fraglich.

Hamburg - Mal lasziv im Swimming-Pool, mal in der Glamour-Robe bei der Bambi-Verleihung: Die Rapperin und YouTuberin Shirin David weiß sich auf ihrem Instagram-Account zu inszenieren.

Doch mit einem Foto, dass die 24-Jährige kürzlich aus einem Hotelbett postete, traf sie eventuell nicht den Geschmack aller ihrer Follower.

Shirin David postet Bett-Foto aus Hotelzimmer - Davor hatte sie sich eine Beauty-Behandlung gegönnt

Schuld war jedoch nicht etwa eine besonders freizügige Pose, in der sich die YouTuberin ablichtete, sondern eine Beauty-Panne.

Auf den Bildern, die Shirin David in ihrer Instagram-Story postete, ist weiße Hotel-Bettwäsche zu sehen - allerdings mit großflächigen Flecken. Woher diese Flecken rühren, ist unschwer zu erkennen. Die Umrisse der 24-Jährigen sind nämlich deutlich zu entdecken.

„Das Beste nach einer Spray-Session ist es, sich ins schöne, weiße, frische Bett fallen zu lassen“, schrieb sie nur wenig vorher auf Instagram. Die Influencerin hatte sich eine Behandlung mit Selbstbräuner gegönnt - und sich anschließend wohl zu früh ins Bett fallen lassen.

+ Abdrücke auf den Laken: Da hätte Shirin David sich wohl nicht nach einer Selbstbräuner-Behandlung ins Bett legen sollen. © picture alliance/dpa / Gerald Matzka / Screenshot

Shirin David auf Instagram: Die Hotel-Bettwäsche hat die Influencerin völlig zerstört

Die Bettwäsche hatte sie damit völlig zerstört. „Ich bin ehrlich, also normalerweise passiert mir das nicht“, so die Sängerin in ihrer Story, „irgendwas habe ich heute falsch gemacht, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht gut.“

Der Beauty-Fail soll jedoch nicht auf Kosten des Hotels gehen. „Ich zahle selbstverständlich Bettwäsche, Kissen und das da darunter“, so Shirin David weiter.

So zeigt sich die Influencerin normalerweise auf Instagram:

Bett-Foto von Shirin David: Bild offenbart pikante Schlafgewohnheiten der Sängerin

Auch wenn es sich bei ihrem Bett-Foto nicht um erotisches Bildmaterial handelt - die Bilder könnten dennoch Anlass zu Kopfkino liefern. Schließlich offenbart die Sängerin und YouTuberin damit, dass sie gerne nackt schläft. Nur mit gerade aufgetragenem Selbstbräuner ist das vielleicht zukünftig nicht die beste Idee.

Shirin David im Video: So sah die YouTuberin vor den OPs aus

Eine peinliche Panne eines Influencerin wurde von ihrer eigenen Schwester aufgedeckt. Die Inszenierung ging damit gründlich in die Hose. Die kleine Schwester von Shirin David namens Pati Valpati enthüllte jetzt eine Alkohol-Panne, wie nordbuzz.de* berichtet.

