Phil Collins‘ Tochter (30) zeigt sich im Hingucker-Outfit - mit deutlich zu intimem Geständnis: „Konnte den ganzen Abend nicht ...“

Promi-Sänger Phil Collins hat eine prominente Tochter. Hätten Sie‘s gewusst? Wenn nein, sollten Sie diese Fotos anschauen.

Lily Collins ist eines von fünf Kindern von Phil Collins .

ist eines von fünf Kindern von . Sie arbeitet als Schauspielerin und Model .

und . Ihre neuen Instagram*-Fotos sorgen für Begeisterung.

Paris - Die Songs von Phil Collins (69) kennt jeder. Sie laufen im Radio rauf und runter. Aber kennen Sie auch Lily Collins, eines von fünf Kindern der Musik-Legende? Die Chance ist ziemlich hoch, dass Sie die 30-Jährige schon mal gesehen haben. Denn sie arbeitet als Schauspielerin und war bei einigen gar nicht so kleinen Filmen und Serien dabei. Etwa bei „Tolkien“ oder „Priest“ oder der BBC-Reihe „Les Misérables“. Aber dass sie da unbewusst die Tochter von Phil Collins sehen, das wissen viele Zuschauer gar nicht.

Phil Collins: Tochter Lily hat 50 Mal so viele Follower wie er

Auch als Model und bei Instagram* ist sie erfolgreich. Festhalten, bitte: Sie hat etwa 50 Mal so viele Follower wie Phil Collins. 18,6 Millionen vs. 377.000. Vermutlich verfolgt auch ihr Papa ihre Insta-Aktivitäten. Was er wohl zu ihrem neuen Posting sagt?

Video: Lily Collins will als Journalistin arbeiten

Lily Collins begeistert im Outfit von Yves Saint-Laurent

Denn Lily Collins hat einen ganz großen Instagram*-Auftritt. „Danke, Yves Saint Laurent für eine traumhafte Pariser Nacht und dafür, mir die ultimative Entschuldigung zu geben, einen Pailetten-Jumpsuit zu tragen“, schreibt sie. Und ergänzt eine etwas ZU ehrliche Klammer, die man vielleicht gar nicht wissen wollte. „(Auch wenn es bedeutete, dass ich den ganzen Abend nicht pinkeln konnte)“, steht da geschrieben.

Das Unfassbar-Outfit mit dem Blickfang-Ausschnitt begeistert auch ihre Fans. Rund 900.000 Likes gab es dafür in den ersten 13 Stunden. „So schön, Lily“ oder „Du siehst so schön aus“, heißt es da. Ein anderer ergänzt ein schlichtes „*hyperventiliert*“. Dazu setzt es reihenweise Flammen-Emojis.

Ihr Vater schwelgt derweil lieber in musikalischer Nostalgie: Er hat den 35-jährigen Jahrestag des Erscheinens seines Evergreens „Easy lover“ mit Philip Bailey gefeiert.

