Instagram-Model trauert um tote Eltern: Das beigefügte Brust-Foto sorgt für Irritationen  

Eigentlich wollte Instagram-Model Demi Rose ihrer toten Eltern gedenken. Doch der Versuch ging ordentlich nach hinten los. Daran Schuld sind vor allem ihre Brüste.

Instagram-Model Demi Rose zeigt sich gerne freizügig.

Nun trauert die 24-Jährige um ihre Eltern.

Doch Fans zeigen sich davon unbeeindruckt.

Los Angeles - Wer kennt sie nicht, diese Momente, in denen man sich halbnackt vor der Kamera räkelt? Genau so einen Moment scheint nun Instagram-Model Demi Rose gehabt zu haben. Während halbnackte Fotos auf dem Profil der Amerikanerin nicht nur keine Seltenheit sind, sondern sogar zum beruflichen Alltag gehören, dürfte nun ein neues Foto für ordentlich Furore sorgen.

Instagram-Model trauert um verstorbene Eltern - Mit diesem sexy Foto

Rund 12,5 Millionen Fans folgen Demi Rose bereits, fast täglich versorgt die 24-Jährige ihre Follower mit neuen freizügigen Bildern. Egal ob im Bikini am Strand, nass unter der Dusche oder oben ohne in der Badewanne: Demi Rose scheint sich freizügig besser zu gefallen. Und so scheint es nicht verwunderlich, dass das Model sogar private und sogar traurige Momente auf freizügigen Bildern festhält.

Dass die 24-Jährige nämlich auch eine sensible Seite zu haben scheint, zeigt Demi Rose unter einem nun veröffentlichten Bild. Dabei erzählt das Model nämlich von dem Tod seiner Eltern. „Es vergeht nicht ein Tag in meinem Leben, an dem ich nicht an meine Eltern da oben im Himmel denke. Zeit heilt alle Wunden“, erklärt die 24-Jährige.

Demi Rose veröffentlicht freizügiges Bild - Fans zeigen sich trotzdem begeistert

Ein besonders kleines Detail scheint für Demi Rose sogar eine besondere Bedeutung zu haben. Wie die Amerikanerin nämlich erklärt, gehört die auf dem Foto getragene Kreuzkette ihrer verstorbenen Mutter. Und tatsächlich: bei genauerem Hinsehen blitzt ein silbernes Kreuz über den in Szene gesetzten Brüsten auf.

Die Fans des Models scheinen von der emotionalen Botschaft jedoch abgelenkt zu sein. Auch unter diesem Schnappschuss finden sich nämlich überwiegend einseitige Kommentare. „Wow“, Wunderschön“ und Perfekt“ kommentieren Fans zahlreich.

