Instagram-Super-Fail: Influencerin mit heiklem Lapsus bei Bikini-Fotoshooting am Pool - Das tut beim Zuschauen weh

Mega-Fail bei Instagram: Es sollte so ein schönes Video im Pool werden. Doch dann ist einer jungen Frau der absolute Influencerinnen-Horror widerfahren.

Ein neuer Instagram -Account sammelt zu Influencerinnen und Influencern ungeschönte Einblicke und Pannen.

-Account sammelt zu Influencerinnen und Influencern ungeschönte Einblicke und Pannen. Eine hat ein Video selbst eingereicht.

Sie wollte ein schönes Video im Pool drehen, aber dann ...

Bali - Es war alles so schön angerichtet! Doch dann passierte der Nachwuchs-Influencerin misszedd etwas, das nun für Mega-Lacher bei Instagram sorgt. Und in den ersten 13 Stunden schon eine halbe Million Likes generiert hat.

Instagram: Influencerin unterläuft Panne bei Bikini-Foto

Es soll das perfekte Video werden: misszedd hat einige Kosmetik-Produkte auf einem Tablett platziert. Ihr eigener knapper Bikini sitzt prächtig. Und das Smartphone ist am Pool-Rand platziert und soll filmen, wie sie die Mittelchen am Wasser an sich anwendet.

Kamera läuft!

Doch dann passiert das, was für eine echte Influencerin der absolute Horror bedeutet: Ihr Handy fällt in den Pool. Und in der Regel haben Instagram-Promis keinen alten Knochen, sondern das aller teuerste Modell. Wenn das Ding kaputt ist, können sie ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen.

Man hört misszedd die Panik förmlich an, als sie in Richtung des Missgeschicks taucht und das Handy rausfischt. Ob das einen dicken Wasserschaden abbekommen hat, ist nicht überliefert.

Video: So wird im Netz geschummelt

Instagram-Seite sammelt Pannen-Videos - und wird zum absoluten Trend-Kanal

Das Pannen-Video ist bei einem absoluten Trend-Instagram-Kanal gelandet: „influencersinthewild“ (Auf Deutsch etwa: „Influencer in freier Wildbahn“) sammelt Aufnahmen, die Influencerinnen und Influencer entlarven. Und brauchte nicht mal drei Wochen seit dem ersten Posting, um mehr als eine Million Follower zu sammeln. Auch dank Videos wie dem von misszedd.

Doch viele Fans bedeutet in der Regel auch viele Kritiker. So meckern einige darüber, dass misszedd ihr Missgeschick selbst beim Pannen-Kanal eingereicht habe, um neue Follower zu bekommen. Die sind nämlich bei der Influencerin noch überschaubar, liegen bei 23.000. Wenn schon ihr Handy was abgekriegt hat, dann soll sie auch davon profitieren.

Handy fällt ins Wasser - Instagram-User spotten

Wer den Schaden hat, braucht für den Spott natürlich nicht zu sorgen. „Uuupsi“, „Habe darauf gewartet und wurde NICHT enttäuscht“, „Das BESTE“, „Das ist Gold - das Ende“, lästern die Instagram-Nutzer. Ein anderes Foto im selben Pool (offenbar auf Bali) mit Frühstück wurde hingegen was:

