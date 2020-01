Wird Ingrid Steeger bald eine Nordhessein? Klimbim-Star plant den Umzug

Ingrid Steeger liegt seit Anfang des Jahres wegen Herzproblemen im Krankenhaus. Nun entscheidet sie sich dafür, nach Hessen zu ziehen.

Nach Herzinfarkt im Januar: Ingrid Steeger ist auf dem Weg der Besserung.

ist auf dem Weg der Besserung. Freund Guido packt ihre Sachen in München zusammen.

zusammen. Werden die beiden zusammen in Bad Hersfeld leben?

Noch immer liegt Ingrid Steeger im hessischen Bad Hersfeld in einer Klinik. Nach ihrem Herzstillstand Anfang des Jahres finden die Ärzte heraus, dass der Star aus der 70er-Jahre-Kultserie „Klimbim“ ein Herzproblem hat.

Bei ihrer Genesung hat sie den Bad Hersfelder Guido Straßburg (60) an ihrer Seite. Ihn lernte Steeger im Laufe ihres Engagements bei den Bad Hersfelder Festspielen im vergangenen Sommer kennen. Bei einem Interview dort offenbart die 72-Jährige ihre verletzliche Seite und merkt an: „Die sexy Rollen habe ich nie gemocht“.

Die Ulknudel aus der ARD-Serie "Klimbim" wird heute 70 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch, Ingrid Steeger! pic.twitter.com/FiWnctqNXL — WDR aktuell (@WDRaktuell) April 1, 2017

Ingrid Steeger über ihre Zeit in München: „Ich hatte hier nie wahre Freunde“

Straßburg ist dem ehemaligen Klimbim-Star ein treuer Freund - etwas, das sie aus München nicht kennt. „Ich hatte hier nie wahre Freunde“, sagt Ingrid Steeger. Während sie noch in der Klinik ist, räumt ihr Freund ihre Münchener Wohnung leer. Er nimmt es ihr ab, Kisten zu packen und den Umzugstransporter zu beladen - alles für ein neues Leben in Hessen.

„Guido passt auf mich auf, auf ihn kann ich mich verlassen“, schwärmt Steeger. Deshalb möchte sie auch zu ihm nach Bad Hersfeld ziehen – in die 50 Quadratmeter große Wohnung. Darauf freue sie sich sehr. Ob die beiden in Bad Hersfeld bleiben, scheint noch nicht festzustehen.

Straßburg berichtete der Bild: „Ich suche jetzt in Ruhe eine Wohnung für uns in Bremen oder Kassel. Da gründen wir dann eine lustige WG. Ich gebe meinen Job in Hersfeld auf und wage den Sprung ins Abenteuer.“

Ingrid Steeger: „Ich war fast tot“

Ich hatte zwei Minuten Herzstillstand - Ingrid Steeger liegt momentan auf der Intensivstation einer Klinik in Bad Hersfeld. "Ich war fast tot", sagte die Schauspielerin.

Von Jennifer Greve und Ulrike Schmidt