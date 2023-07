„Immer wieder sonntags“-Star bei „Schlager des Monats“: Die Gästeliste mit Christin Stark

Von: Melanie Habeck

Bei „Die Schlager des Monats“ dreht sich alles um die größten Hits der Schlagerwelt. Nun wurden die Gäste der Augustausgabe bekannt gegeben.

Leipzig – Auch im August wird Moderatorin Christin Stark (33) wieder durch die Sendung „Die Schlager des Monats“ führen. In der MDR-Show dreht sich alles um die größten Hits und spannendsten Neuigkeiten aus der Schlagerwelt. Da dürfen natürlich auch namhafte Musiker nicht fehlen: Die Gäste der nächsten Ausgabe stehen bereits fest.

Neue Sendung von „Die Schlager des Monats“: Diese Gäste empfängt Christin Stark im August

Die Fans von Vincent Gross (26) können sich freuen: Gerade erst war der Sänger bei „Immer wieder sonntags“ zu Gast, nun ist bereits der nächste TV-Auftritt geplant. Wie der MDR verkündet, wird der 26-Jährige in der Augustausgabe von „Die Schlager des Monats“ zu sehen sein. Bei dem Schweizer läuft es musikalisch aktuell richtig rund: Nachdem er mit seinem Song „Love-Life-Balance“ einen Hit landen konnte, möchte er jetzt mit seinem neuen Titel „Ouzo“ die Charts stürmen.

Auch im August dreht sich bei „Die Schlager des Monats“ wieder alles um die größten Hits der Schlagerwelt. Nun steht auch die Gästeliste fest: In der kommenden Sendung empfängt Christin Stark u.a. Vincent Gross. © MDR/Anja Jungnickel; IMAGO / HOFER

Neben Vincent Gross wird Moderatorin Christina Stark am 4. August aber noch weitere Gäste bei „Die Schlager des Monats“ empfangen. So wird nicht nur Christian Lais (60) in der kommenden Sendung über sein neues Album „Anders“ berichten, auch die bisher eher unbekannte Mandy Mettbach wird den TV-Zuschauern Einblicke in ihre Musik geben. Verwendete Quellen: MDR