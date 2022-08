Ikke Hüftgold wird am Hauptbahnhof Mannheim zu Michael Wendler

Teilen

Ikke Hüftgold wird am Hauptbahnhof Mannheim zu Michael Wendler. (Symbolfoto) © Thomas Frey/dpa

Am Hauptbahnhof Mannheim wird ein Video zu einem Schlagersong gedreht. Der Titel: „Micheal Pendler“. Lesen Sie hier, wer alles dabei mitmacht:

Mehr zum Thema Videodreh am Hauptbahnhof Mannheim: Ikke Hüftgold wird zu Michael Wendler

Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Wendler haben es nicht leicht. Jetzt haben sie auch noch ihr Miethaus in Florida verloren, weil der Vermieter sie wegen zahlreicher Eskapaden nicht mehr haben wollte. Nachdem die Deutsche Bahn auf Twitter bereits mit Spott reagiert, gibt es bald auch noch einen Song über den Ex-Schlagerstar. Das Video zu „Michael Pendler“ wird am Hauptbahnhof Mannheim gedreht. Dafür schlüpft Ikke Hüftgold in die Rolle des 50-Jährigen.

MANNHEIM24 verrät, wer sonst noch am Videodreh zu „Michael Pendler“ in Mannheim beteiligt ist.

Das Lied „Michael Pendler“ soll am 1. September erscheinen und wird von den „Schlagerschaffnern“ produziert. (dh)