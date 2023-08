Cathy Hummels kassiert viel Kritik wegen Leihmutterschaft

„Zerstör doch kein fremdes Glück!“: Cathy Hummels für Babyglück ihres Bruders angefeindet

Der Bruder von Cathy Hummels hat sich endlich den Traum vom eigenen Kind erfüllen können – dank einer Leihmutter. Dafür werden er, sein Partner und auch Hummels allerdings heftig angegriffen.

Schweiz – Cathy Hummels (35) und ihr Bruder Sebastian Fischer sind derzeit extrem glücklich: Seit drei Monaten ist Fischers kleiner Sohn auf der Welt. Dank einer Leihmutter konnten Sebastian und sein Partner sich ihren Kinderwunsch erfüllen. Was Cathy Hummels damit zu tun hatte, berichtet sie in einem Interview mit RTL, das sie auch auf Instagram teilte.

Cathy Hummels‘ Bruder reist für Leihmutterschaft in die USA

Die Idee zu der Leihmutterschaft kam nämlich von der Ex-Frau von Mats Hummels (34) selbst: Sie hatte über die Arbeit jemanden kennengelernt, der über eine Leihmutter in den USA ein Kind bekommen hatte – und wusste wohl sofort, dass das die Lösung für ihren Bruder und seine bisher kinderlose Beziehung sein könnte.

„Das war schon immer so eine Schwere, die da über dir geschwebt ist“, sagt Hummels in dem Interview zu ihrem Bruder. „Weil du immer Vater werden wolltest, aber du wusstest, dass du homosexuell bist.“ Zum 40. Geburtstag Fischers hat sich der große Vaterwunsch nun doch erfüllt. Nun strahlt auch Cathy Hummels, „weil ich meinen Bruder noch nie so glücklich gesehen habe.“

Da Leihmutterschaft in der Schweiz, Sebastians Wohnsitz, aber auch Deutschland illegal ist, ließen Fischer und sein Partner das Prozedere in den USA machen. Dort fanden sie über eine Agentur eine Leihmutter und suchten in mehreren Casting-Gesprächen eine geeignete Eizellenspenderin. Schließlich wurden die Spermien als „Spezialfracht“ überflogen. Das Ganze dauerte insgesamt zwei bis drei Jahre und kostete 250.000 Euro. „Die Zeit in den USA mit der Leihmutter, ihrer Familie und unserem Sohn gehört sicherlich zu der schönsten in meinem ganzen Leben“, sagt Sebastian Fischer heute.



Cathy Hummels kassiert viel Kritik wegen Leihmutterschaft

Was für Cathy Hummels, Sebastian Fischer und seinen Partner ein Happy End ist, wird von anderen Menschen allerdings auch kritisch betrachtet: Auf der Instagram-Seite von Cathy Hummels verurteilen viele Leute das Vorgehen und kritisieren die Leihmutterschaft. Vorbehalte sind etwa die Befürchtung, dass Leihmütter ausgebeutet werden würden – wobei Sebastian klarstellt, dass „seine“ Leihmutter mit dem Geld das College ihrer Kinder finanzieren wird. Auch homophobe Kommentare findet Hummels unter ihren Posts.

Doch nicht nur im Internet, auch im wirklichen Leben werden die Väter für ihre Entscheidung angefeindet. So berichtet Fischer seiner Schwester vor den Kameras von einem Vorfall, bei dem seine Nanny von den Nachbarn beschimpft worden ist, wie sie „so etwas“ unterstützen könne. Hummels kann dazu nur sagen: „Zerstör doch kein fremdes Glück – find doch dein eigenes!“

