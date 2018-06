"Hottie!" Lena zeigt sich mehrfach in einem Hauch von Nichts - und erlaubt Blick auf ihre Oberweite

Cleveland - Hoppala, was hat die denn da an? Das werden sich viele Fans von Lena Meyer-Landrut fragen, die ihren Post vom frühen Donnerstag gesehen haben.

Bauchfrei und obenrum nur mit einem Sporttop bekleidet, linst die Sängerin lasziv in die Kamera. Ihre Beinbekleidung ist auch mehr als ungewöhnlich. In einer hellgelben Sporthose zeigt sie der Kamera die Zunge. Lena dreht ganz schön den Swag auf.

Ein Beitrag geteilt von Lena (@lenameyerlandrut) am Jun 6, 2018 um 3:05 PDT

Moment, lasziv gucken UND die Zunge zeigen? Des Rätsels Lösung ist wischen nach links und rechts auf dem Post. Der enthält nämlich gleich drei Fotos. Aber Lena ist nicht das einzige Motiv der Bilder.

Auf dem zweiten Foto sieht man neben ihr einen Mann stehen, den man irgendwoher kennt. Es ist Paul Ripke, ein Fotograf, der der breiten Öffentlichkeit dadurch bekannt wurde, dass er die deutschen Weltmeister 2014 beim Jubel im Maracanã, begleitete und festhielt.

Zusammen stehen Lena und Ripke auf einem Freiplatz und spielen wohl ein bisschen Basketball. Das legen zumindest die weißen Sportschuhe, die beide tragen, der Basketball in Ripkes Hand sowie das Trikot der Golden State Warriors nahe, das der Fotograf trägt. Und Werbung ist es auch noch, laut Auszeichnung.

Ihren Fans scheinen die sportlichen Bilder der Sängerin zu gefallen. „Great Shot“, So schön“, „Hottie“ und „Du bist rattenscharf“ sind nur einige der durchweg positiven Reaktionen unter ihrem Post. Ein Fan scheint aber wohl nicht ganz auf dem Laufenden zu sein. „Bist du mit Herrn Ripke zusammen oder immer noch Single Girl?“ fragt er Lena. Dabei ist die doch seit Längerem vergeben und zeigte das auch an ihrem Geburtstag mit einem süßen Post.

Unterschrieben hat Lena ihr Bild mit „In Cleveland to watch Game 3". Dabei dankt sie Paul Ripke, der im Auftrag von DAZN vor Ort ist und die basketballbegeisterte Sängerin einfach mit in die Halle genommen hat. Für welches der beiden Teams ihr Herz dabei schlägt, verrät ihre Story.