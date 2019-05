Sie wurde 97 Jahre alt: Hollywood-Legende Doris Day ist tot - Todesursache bekannt

Die US-Sängerin und -Schauspielerin Doris Day ist tot. Die Hollywood-Legende ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Nun ist die Todesursache bekannt.

Los Angeles - Die US-Sängerin und -Schauspielerin Doris Day ist tot. Das teilte die Stiftung der Schauspielerin - die Doris Day Animal Foundation - am Montag mit. Day sei in den frühen Morgensstunden in ihrem Haus im Carmel Valley verstorben, nachdem sie am 3. April diesen Jahres ihren 97. Geburtstag gefeiert hatte, heißt es in einem Bericht auf der Webseite der Stiftung.

Die Ursache ihres Todes sei eine schwere Lungenentzündung gewesen, an der Doris Day vor Kurzem erkrankte. Sie sei im Kreise enger Freunde verstorben, ist im Bericht zu lesen.

Doris Day: Eine erfolgreiche Karriere als Sängerin und Schauspielerin

Day war eine der erfolgreichsten Sängerinnen des 20. Jahrhunderts und einer der größten Stars Hollywoods in den 1950ern und -60ern. Mit Filmen wie dem Western „Schwere Colts in zarter Hand“ (1953) und dem Hitchcock-Streifen „Der Mann, der zu viel wusste“ (1956) wurde die Enkelin deutscher Einwanderer in den USA zum Weltstar.

Video: Hollywood-Legende Doris Day ist tot

fm