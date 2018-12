„Höhle der Löwen“-Star spricht Klartext: So schwer tat sich Frank Thelen in der Schule

Frank Thelen ist im Fernsehen kein Investor mehr, sondern Lehrer. Dabei tat er sich in der Schule besonders schwer.

München - "Meine Schulzeit empfinde ich als verlorene Zeit." Dieses Zitat stammt von einer Persönlichkeit, von der man nie erwartet hätte, dass sie so etwas denken würde. Die Rede ist von Investor Frank Thelen, der durch seine Rolle in der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ berühmt wurde. Seit Kurzem nimmt der 43-Jährige an einer neuen RTL-Show namens „Der Vetretungslehrer“ teil. Dabei schlüpft er in die Rolle des Lehrers einer Klasse von 18 Schülern in einem deutschen Gymnasium. Und das, obwohl er eine ganz klare Meinung über das aktuelle Schulkonzept hat - und die ist alles andere als positiv.

„Höhle der Löwen“-Star Frank Thelen redet über seine schwere Schulzeit

Im Bild-Interview spricht Thelen zum ersten Mal ganz offen über seine Schulzeit. Damals sei diese eine schwere Zeit für ihn gewesen, er selbst sei sogar einmal von der Schule geflogen. Heute kann sich der Unternehmer über eine sehr erfolgreiche Karriere im IT-Bereich freuen, doch das verdankt er seiner Schule und seinen Lehrern nicht. "Heute kann ich sagen, dass ich die Schule nicht für meinen beruflichen Erfolg gebraucht habe, weil ich dort nichts Wesentliches gelernt habe", meint Thelen gegenüber Bild. Alles, was er heute weiß, habe er sich selbst beigebracht, heißt es im Interview.

Die Schule zu schmeißen, ist laut dem Unternehmer aus Bonn aber auch keine Lösung. Vielmehr wünscht er sich Praxis in den deutschen Schulen: "Anstatt veraltete Physikbücher zu wälzen, sollten die Schüler im Unterricht die physikalischen Gesetze anhand von Experimenten lernen, zum Beispiel, indem sie gemeinsam ein kleines Modellflugzeug bauen."

Wer hätte gedacht, dass gerade Frank Thelen sich in der Schule so schwer getan hat? Hoffentlich wird ihm seine neue Rolle als Lehrer besser gefallen. „Der Vertetungslehrer“ wird immer donnerstags auf RTL ausgestrahlt.

fm