Ralf Dümmel verrät sein Erfolgsrezept und die besten Produkte in der Höhle der Löwen

Höhle der Löwen

Ralf Dümmel über sein Erfolgsgeheimnis im extratipp.com Interview

Ralf Dümmel ist einer der erfolgreichsten Löwen in der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Im extratipp.com-Interview verrät er sein Erfolgsrezept und was ihn bei Gründern so beliebt macht.

Hamburg - Ralf Dümmel (54) macht mit Abstand die meisten Deals in „Die Höhle der Löwen“. In der aktuellen Staffel investiert er bereits in neun unterschiedliche Start-ups. Das kommt nicht von ungefähr, denn Ralf Dümmel hat sich diesen Erfolg hart erarbeitet. In der Höhle ist es besonders wichtig Problemlöser zu finden, so der Investor. Doch was macht ihn bei den Gründern so beliebt?

