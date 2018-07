Tuscheln beim Tennis: Kate und Meghan lachen in Wimbledon - aber da fehlt doch jemand

Kate und Meghan unterhalten sich lachend beim Tennisturnier Wimbledon in der Königlichen Loge

Zum Spiel von Serena Williams und Angelique Kerber kamen zwei ganz besondere Zuschauer in die königliche Loge in Wimbledon. Die britischen Herzoginnen Kate und Meghan waren ohne ihre Männer unterwegs.

London - Bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt ohne ihre Männer haben die britischen Herzoginnen Kate und Meghan (beide 36) die Tennis-Fans in Wimbledon entzückt. Sie wurden mit Beifall empfangen, als sie am Samstag die königliche Loge im Centre Court in Wimbledon betraten.

Die beiden kamen für das Spiel zwischen US-Tennisstar Serena Williams (36) und der deutschen Angelique Kerber (30) im Finale der Frauen. Kate - die Frau von Prinz William (36) - trug ein weißes Sommerkleid mit schwarzen Punkten, Meghan kam in blau-weiß gestreifter Bluse und weiten weißen Hosen.

+ Kate und Meghan begrüßen die Balljungen und Ballmädchen in Wimbledon

Williams hatte vor kurzem von ihrer „wundervollen Freundschaft“ zu Meghan geschwärmt. Sie war am 19. Mai bei der Hochzeit von Meghan und Prinz Harry (33) unter den Gästen auf Schloss Windsor.

