Meghan & Harry: Mit einer besonderen Geste feiern sie den Muttertag

Großzügiges Geschenk

Auch am Muttertag vergessen Herzogin Meghan und Prinz Harry nicht, was ihnen am Herzen liegt: Tatkräftig unterstützen sie soziale Projekte.

Montecito – Im Hause Sussex gab es doppelten Grund zur Freude: Am 6. Mai feierte Archie Mountbatten-Windsor seinen zweiten Geburtstag, drei Tage später stand seine Mutter Meghan (39) im Mittelpunkt.

Am 6. Mai 2019 machte Söhnchen Archie Meghan und Harry (36) zu stolzen Eltern, in ihren Rollen als Mutter und Vater gehen die beiden voll auf. In diesem Jahr konnte Herzogin Meghan bereits ihren dritten Muttertag feiern, zusammen mit ihrem Ehemann entschied sie sich für eine besondere Geste der Unterstützung. Auf der Website ihrer Stiftung machten Harry und Meghan ihre Spende an die Einrichtung „Harvest Home“*, die schwangeren Frauen ohne Zuhause hilft, publik.

In ihrer Nachricht würdigten Meghan und Harry die Arbeit der in Los Angeles ansässigen Organisation: „In Los Angeles werden jedes Jahr 5.000 Frauen irgendwann während ihrer Schwangerschaft obdachlos. […] In ihrer außergewöhnlichen Einrichtung erfüllt ‚Harvest Home‘ die Bedürfnisse dieser werdenden Mütter, indem sie ihnen die Unterstützung einer Gemeinschaft, sichere und zugängliche Ressourcen in der Schwangerschaft sowie eine zuverlässige Beratung in einem fürsorglichen Umfeld zur Verfügung stellen.“ Die Spende, die „Archewell“ mit der Hilfe des US-Konzern Procter & Gamble tätigen konnte, umfasst unter anderem einen Jahresvorrat an Windeln sowie Hygieneartikel. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.