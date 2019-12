Nächster Schlag: Star aus Kultserie nimmt Meghan auseinander - und macht fiesen Harry-Vergleich

Herzogin Meghan steht ein weiteres Mal in der Kritik. Diesmal teilt die Hauptdarstellerin einer beliebten Kultserie hart gegen die Frau von Prinz Harry aus. Und auch über andere Mitglieder der königlichen Familie findet sie klare Worte.

London - Im Moment scheint es Herzogin Meghan (38) einfach niemandem Recht machen zu können. Im Königshaus und vor allem bei der Queen eckt sie regelmäßig an, mit den britischen Medien, die jeden ihrer Schritte verfolgen und kritisieren, steht sie auf Kriegsfuß und zwischen ihr und Schwägerin Herzogin Kate soll es ebenfalls Spannungen geben. Kürzlich hatte sich sogar Musiklegende Rod Stewart wenig schmeichelhaft über Meghan zu Wort gemeldet. Und nun schießt der nächste Kultstar gegen Prinz Harrys Ehefrau.

Star aus „Hart aber herzlich“: Schwere Vorwürfe gegen Meghan

+ Stefanie Powers kennen viele noch aus der Serie „Hart aber herzlich“. © Rolf Vennenbernd dpa/lnw Stefanie Powers (71), die viele noch aus der 80er-Jahre-Kultserie „Hart aber herzlich“ kennen, hat im Gespräch mit dem US-amerikanischen Onlinemagazin „The Daily Beast“ kein gutes Haar an der Herzogin von Sussex gelassen. Sie ist der Ansicht, „Meghan will ein Star sein, was - tut mir leid - nicht ihre Aufgabe ist“, so Powers. „Es ist ihre Aufgabe, Harrys Frau zu sein und nicht die königliche Dynamik zu verändern“, so Powers.

Kultstar Stefanie Powers: „Meghan ist keine großartige Schauspielerin“

Powers wirft Meghan, die vor ihrer Hochzeit in der US-Anwaltsserie „Suits“ mitspielte, vor, ihre eigene Art Reality Show aufzuführen. Dass Meghan vor der Hochzeit als Hollywood-Star gefeiert wurde, kann Powers ohnehin nicht nachvollziehen. „Sie hatte eine Rolle in einer Fernsehsendung. Bitte - sie ist offensichtlich keine großartige Schauspielerin“, findet sie und verweist die Schwiegertochter von Prinz Charles auf ihren Platz.

Stefanie Powers macht fiesen Prinz-Harry-Vergleich

Die 71-Jährige scheint in dem Interview so richtig in Fahrt zu kommen. Meghan ist nicht das einzige Mitglied der königlichen Familie, das sie kritisiert. Auch Prinz Harry und Prinz Andrew, dem im Moment wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Skandal ernsthafte Konsequenzen drohen, nimmt sich Powers vor. „Prinz Andrew ist dumm. Sowohl er als auch Harry haben es gemeinsam, sich lächerlich zu machen.“ All das schade in den Augen von Powers dem britischen Königshaus. „Wenn sich ein Mitglied der königlichen Familie schlecht benimmt, mindert das ihr Ansehen“, so die „Hart aber herzlich“-Darstellerin.

Keinen Fehltritt kann Powers dagegen an Kate Middleton finden. Sie ist in ihren Augen „makellos“.

Stefanie Powers seit vielen Jahren mit Prinz Charles befreundet

+ Das wohlhabende Ehepaar Jonathan in der 80er-Jahre-Serie „Hart aber herzlich“. Stefanie Powers spielte an der Seite von Robert Wagner. © obs/Kabel eins/dpa Bildfunk Wie kommt Stefanie Powers überhaupt dazu, sich derart hart zu Meghan und ihrem Verhalten zu äußern? Das liegt an ihrer besonderen Beziehung zu Prinz Charles. Durch ihre gemeinsame Leidenschaft zu Polo verbindet die beiden seit vielen Jahren eine Freundschaft. Dass das britische Königshaus und damit auch Prinz Charles vor allem seit der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan oft in Negativschlagzeilen gerät, scheint die Schauspielerin auf die Palme zu bringen.

