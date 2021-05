Neue Baby-Gerüchte um Meghan und Harry: Ein Insider verrät Details

Tochter für das Herzogspaar

Meghans und Harrys Sohn Archie kam am 6. Mai 2019 auf die Welt, der Presserummel um seine Geburt war riesig.

Im Interview mit Oprah sagten Meghan und Harry, dass ihre Tochter im Sommer auf die Welt kommen wird.

Montecito – Im Hause Sussex hat sich Nachwuchs angekündigt: Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) erwarten ihr zweites Kind*. Schon seit Wochen spekulieren Royal-Fans über den genauen Geburtstermin. Viele sind inzwischen sogar überzeugt davon, dass es nicht erst im Sommer, sondern schon im Frühling so weit sein wird – viel früher als gedacht!

Gleich mehrere Hinweise sollen für ein früheres Geburtsdatum sprechen. Eine bevorstehende Geburt könnte der Grund für Prinz Harrys kurzen Aufenthalt in Großbritannien gewesen sein. Kurz nach der Trauerfeier für Prinz Philip (99, † 2021) flog er wieder in die USA zu seiner Frau. Herzogin Meghan hatte keine ärztliche Genehmigung für die Reise erhalten, prompt wurde gemutmaßt, ob ihre fortgeschrittene Schwangerschaft der wahre Grund für das Reiseverbot sei. Vor wenigen Tagen kehrte Harry schließlich in die Öffentlichkeit zurück, den Auftritt absolvierte er jedoch ohne Meghan. War sie zu diesem Zeitpunkt bereits im Krankenhaus?

Neue Baby-Gerüchte um Meghan und Harry

Das australische Portal „New Idea“ berichtete, dass eine Frau, die Meghan sehr ähnlich sehe, Ende letzter Woche in einem schwarzen SUV zum Santa Barbara Cottage Hospital gefahren sein soll. „Das Cottage ist das beste Krankenhaus in der Stadt, [die Mitarbeiter] sind es gewohnt, sich diskret um die medizinischen Bedürfnisse der Reichen und Berühmten zu kümmern“, erklärte ein in Montecito ansässiger Insider dem Magazin. Ob das Ganze nur ein Probelauf war oder Baby Sussex doch vielleicht schon auf der Welt ist, konnte der Insider allerdings nicht sagen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.