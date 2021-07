Herzogin Meghan: Der Name der neuen Netflix-Serie birgt ein Geheimnis

All in one

+ © i-Images/Imago Herzogin Meghan verrät Details zur neuen animierten Netflix-Serie © i-Images/Imago

Herzogin Meghan hat erste Details zur neuen Netflix-Serie bekannt gegeben. Sie wird Inspiratorin und Produzentin von „Pearl“ sein und ist damit auch Namensgeberin.

Montecito – Die Herzogin von Sussex (39) wird als ausführende Produzentin an ihrer ersten Zeichentrickserie mit Netflix arbeiten, wie ihre Firma Archewell kürzlich offiziell bekannt gab. Pearl (dt. Perle) so der Arbeitstitel befasst sich mit den heldenhaften Abenteuer eines jungen Mädchens, das lernt, seine Fähigkeiten zu nutzen und sich von einflussreichen Frauen der Geschichte inspirieren lässt. Welche Bedeutung hat der Name Pearl?*

Damit ist Herzogin Meghan* auch Namensgeberin, denn der Name Meghan ist in erster Linie ein weiblicher Name walisischer Herkunft, wo er traditionell Megan geschrieben wird. Ursprünglich stammt er jedoch vom griechischen Namen Margaret ab, abgeleitet vom Wort margaritēs, was übersetzt „Perle“ bedeutet.

Prinz Harry* (36) und Meghan haben offenbar eine Vorliebe dafür Namen mit Bedeutung zu finden. So heißt ihre gemeinsame Firma Archewell nach Sohn Archie (2). Ihre Tochter Lilibet Diana, die im 4. Juni geboren wurde, hat einen Namen*, der sowohl den Namen der Queen (95) als auch den von Prinz Harrys verstorbener Mutter Prinzessin Diana (36, † 1997) aufgreift. Außerdem ist er auch eine Anspielung auf den Namen von Meghans Mutter Doria Ragland (64).

Außer der bedeutungsvollen Namensgebung sind über die Serie, die von Elton Johns (74) Ehemann, David Furnish (58), mitproduziert wird, nur wenig weitere Details bekannt. Welche weiblichen Figuren als Vorbilder in der Serie geplant sind, ist eine offene Frage, die auf beiden Seiten des Atlantiks besonders interessieren dürfte.

Bekannt ist aber, dass Meghan nicht nur Namensgeberin und Produzentin ist, sie nimmt auch eine weitere wichtige Rolle bei der Entstehung der Serie ein.