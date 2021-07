Herzogin Meghan: Wird ihre Familie sie jetzt bloßstellen?

Wird es peinlich?

+ © Paul Edwards/dpa Herzogin Meghan sieht Schwierigkeiten mit ihrer Familie entgegen (Symbolbild). © Paul Edwards/dpa

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Gleich zwei Nachrichten dieser Woche dürften der Herzogin von Sussex schlaflose Nächte oder jedenfalls Kopfschmerzen bereiten. Ihr Vater und ihr Bruder hegen unliebsame Absichten.

Montecito – Als ob es nicht schon schlimm genug ist, dass sich Herzogin Meghans (39) entfremdeter Halbbruder Thomas Markle Jr. (54) derzeit darauf vorbereitet, an der australischen Version von „Big Brother“ teilzunehmen, verkündet ihr Vater Thomas Markle Sr. (77) in einem Interview, er wolle seine Tochter in naher Zukunft verklagen, wenn sie sich weiterhin weigere, ihm seine Enkelkinder vorzustellen. Die Herzogin von Sussex sieht jede Menge Peinlichkeiten auf sich zukommen.*

Doch eins nach dem anderen. Thomas Markle Jr., Herzogin Meghans Halbbruder väterlicherseits, ist am Flughafen von Sydney gesichtet worden, um sich für 14 Tage in Quarantäne zu begeben. Der Fenstermonteur bleibt im Hotel, bevor er bei der australischen Version von „Big Brother VIP“ auftreten kann. Die Halbgeschwister pflegen keinen Kontakt und haben vor zehn Jahren das letzte Mal miteinander gesprochen. Trotzdem hat Thomas Meghan laut Dailymail als „abgestumpfte, oberflächliche und eingebildete Frau“ bezeichnet und sie dafür kritisiert, den Kontakt zu ihrem gemeinsamen Vater abgebrochen zu haben.

Solche Kritik lässt nichts Gutes ahnen. Thomas Markle Jr. reiste nur kurze Zeit nach dem Rauswurf der britischen Kolumnistin Katie Hopkins (46) an, die medienwirksam gedroht hatte, die Quarantänebestimmungen brechen zu wollen.

Damit nicht genug. Meghans Vater droht ihr mit einer Klage. In einem Interview, das er Fox News in seinem Haus in Rosarito in Mexico gegeben hat, kündigt er an, sein Recht, seine Enkelkinder Archie (2) und Lilibet (bald 2 Monate) sehen zu können, vor Gericht erstreiten zu wollen. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.