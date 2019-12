Luxus-Urlaub für Erwachsene: Prinz William hat besondere Geburtstags-Pläne für Herzogin Kate

Ihr Ehrentag steht kurz bevor: Am 9. Januar feiert Herzogin Kate Geburtstag - und darf sich über eine ganz spezielle Überraschung von Prinz William freuen.

Im britischen Königshaus steht bereits in wenigen Tagen ein großer Geburtstag an.

Am 9. Januar 2020 wird Herzogin Kate 38 Jahre alt.

Prinz William soll sich bereits eine besonders süße Geburtstags-Überraschung für seine Frau überlegt haben.

London - Während unsereins wohl gerade erst den Weihnachtsbraten verdaut hat und sich langsam für die große Party zum Jahreswechsel rüsten dürfte, scheinen die britischen Royals aus dem Feiern gar nicht mehr herauszukommen. So steht im Buckingham Palace die nächste große Sause bereits in wenigen Tagen bevor, denn am neunten Januar feiert Herzogin Kate ihren 38. Geburtstag. Ob sie schon ahnt, was ihr blaublütiger Gatte Großes für diesen Anlass geplant hat? Prinz William soll sich nämlich eine ganz besondere Überraschung für das royale Geburtstagskind überlegt haben, bei der es so manchem schnell die Sprache verschlägt.

Prinz William plant exklusive Geburtstags-Überraschung für seine Kate

Nicht verstummen wollende Schwangerschaftsgerüchte, eine Therapie-Beichte, nicht zu vergessen das angebliche Zerwürfnis der beiden britischen Herzoginnen - für die Royals, allen voran Prinz William und Herzogin Kate, dürfte 2019 ein recht „hartes Jahr“ gewesen sein, wie sich auch ein Insider nun gegenüber des „Life and Style“-Magazins erinnert. Was erscheint da passender, als sich eine kleine, erholsame Auszeit von dem ganzen Trubel zu gönnen?

Zumindest könnte sich das Prinz William auch so überlegt haben, denn pünktlich zu ihrem Geburtstag soll er seine Frau mit einer besonders exklusiven Reise überraschen wollen. Wie der Insider nämlich weiter wissen will, möchte William seine Gattin und die drei gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis nämlich zu einem Luxus-Urlaub nach Mustique entführen. Dabei hat er offenbar auch keine Kosten und Mühen gescheut: „Sie werden in einer 15 Millionen Dollar teuren Villa wohnen - sieben Schlafzimmer, ein Infinity-Pool, Privatkoch, Kino, Fitness-Studio und Tennisplatz inklusive“, wird die Quelle aus dem Umfeld der Royals weiter zitiert.

Prinz William und Herzogin Kate: Endlich wieder Zweisamkeit auf Geburtstags-Reise

Dabei soll die Geburtstags-Reise für Herzogin Kate allerdings nicht nur der Entspannung dienen, sondern ihr und ihrem Ehemann auch endlich wieder Raum für Zweisamkeit liefern. „William möchte sicherstellen, dass sie als Paar Zeit zu zweit genießen können, deshalb ist er dabei, Spa-Behandlungen, einen Tauchausflug und Surf-Unterricht für die beiden zu organisieren“, verrät der Insider gegenüber des „Life and Style“-Magazins weiter.

Herzogin Kate und Prinz William: Auch der royale Nachwuchs wird den Geburtstags-Trip genießen

Nichtsdestotrotz wird ihre Reise auf die Karibik-Insel sicherlich auch der ganzen Familie, einschließlich der drei Kinder, Spaß bringen, denn vor allem Prinz George und Prinzessin Charlotte würden Mustique lieben. „Sandburgen bauen, im Ozean schwimmen und schnorcheln und Ausflüge in die Natur sind nur ein paar ihrer Lieblingsbeschäftigungen“, verrät der Vertraute der Royals weiter, „und jetzt da Louis schon etwas älter ist, kann er auch miteingebunden werden.“

Es scheint also tatsächlich so, als habe Prinz William die perfekte Geburtstagsüberraschung für seine Kate gefunden - bleibt nur noch zu hoffen, dass ihm diese auch gelingt und die Herzogin nicht vorher schon alles aus den Zeitungen erfährt. Die sind ja für gewöhnlich das ganze Jahr über ziemlich voll mit Schlagzeilen zu den britischen Royals: Zuletzt durften sich die Freunde der britischen Monarchie beispielsweise noch über zuckersüße Weihnachtsgrüße freuen, nachdem sich zuvor einige Experten noch über gewisse Vorgänge im Königshaus echauffiert hatten.