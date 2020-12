Gerüchte um Herzogin Kate: Übertrifft sie bald sogar die Queen? Insider verbreitet Wahnsinns-Nachricht

Es wäre für die Royale Familie ein schönes Weihnachtsgeschenk: Herzogin Kate könnte demnächst sogar die Queen übertreffen! Für Kate und William gleich doppeltes Glück?

Gibt es 2021 royalen Nachwuchs für Kate und William?

Die Herzogin soll mit Zwillingen schwanger sein.

Schlagenzeilen und Gerüchte um das royale Paar.

England - Royale Baby-News aus dem britischen Königshaus. Herzogin Kate* soll wieder schwanger sein. Für die 38-Jährige und Ehemann Prinz William* wäre es gleich doppeltes Glück: Die Duchess of Cambridge soll sogar Zwillinge erwarten. Das Paar hat selbst schon drei Kinder: George, Louis und Prinzessin Charlotte. Für Kate wäre es also die vierte Schwangerschaft. Die Herzogin und Prinz William sollen wohl seit längerem versuchen, weiteren Nachwuchs zu bekommen. Mit einer künstlichen Befruchtung soll sich das Paar auch auseinandergesetzt haben, berichtet das US-Magazin Intouch. Zehn Tage nach dem Meghan Markle* in der New York Times ihr emotionales Geständnis veröffentlichte, soll Kate die News zur neuen Schwangerschaft verkündet haben.

Herzogin Kate: Gerüchte um erneute Schwangerschaft

George, Louis und Prinzessin Charlotte sind die gemeinsamen Kinder des Paares. Falls Kate und William wirklich Zwillinge erwarten sollten, hätte das Paar fünf gemeinsame Kinder. Wenn die Gerüchte laut des Insiders stimmen, hätten sie sogar Queen Elizabeth II. und Prinz Philip überholt, denn sie bekamen vier Kinder. Doch die ewigen Spekulationen rund um eine erneute Schwangerschaft bei Herzogin Kate gehören mittlerweile zu dem Alltag der royalen Königsfamilie. Das Gerücht und die regelmäßigen Schlagzeilen „Kate und William erwarten Zwillinge“ gab es aber schon häufiger. Das US-Magazin OK! ging sogar so weit, dass sie das vermeintliche Geschlecht von Kates Babys enthüllten und behaupteten, die Herzogin erwartet zwei Mädchen. Doch daraus wurde nichts - es gab keine Bestätigung des Ehepaares rund um eine erneute Schwangerschaft. Zu den aktuellen Schwangerschaftsgerüchten haben sich Kate Middleton und Prinz William aber bislang noch nicht geäußert. Ständige Schlagzeilen* muss das Paar regelmäßig über sich ergehen lassen.

Das Ehepaar ist in der modernen Zeit angekommen. Seit mehreren Jahren betreiben Kate und William ihren eigenen Instagram-Account* und beantworten regelmäßig die Fragen ihrer 12,1 Millionen Follower. Regelmäßig stellen die User auch hier Fragen rund um eine erneute Schwangerschaft. Doch wie es sich für eine Herzogin gehört, verkündet sie selbstverständlich ihre Schwangerschaft nicht in einem Q&A auf Instagram*.

