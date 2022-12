20 Jahre nach „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“: So sehen die Schauspieler heute aus

10 / 49

Billy Boyd wurde 1968 in Glasgow geboren. Seinen schauspielerischen Durchbruch erlangte er mit seiner Rolle als Pippin. Danach war er unter anderem in „Master & Commander - Bis an Ende der Welt“ an der Seite von Russell Crowe oder in einer Episode von „Grey‘s Anatomie“ zu sehen. Aber nicht nur die Schauspielerei hat es dem Schotten angetan, er arbeitet auch als Sänger, Musiker und Komponist. © Imago / Rene Traut