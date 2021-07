Herbert Köfer mit 100 Jahren gestorben - er galt als ältester Schauspieler Deutschlands

Die Bühne war sein Leben

+ © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa Herbert Köfer ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Er galt als der älteste Schauspieler Deutschlands. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Mit 100 Jahren galt er als der älteste Schauspieler in Deutschland: Herbert Köfer. Seine Frau teilte am Sonntagabend mit, dass er gestorben ist.

München - In einem so hohen Alter noch auf der Bühne stehen und das Publikum begeistern - mit seinen 100 Jahren galt Herbert Köfer als ältester Schauspieler in Deutschland. Nun ist er am Samstag, 24. Juli, verstorben. Dies teilte seine Ehefrau Heike Köfer am Sonntagabend mit.

Herbert Köfer ist tot - Seine größten TV-Erfolge

Knapp 80 Jahre stand der Schauspieler, Synchronsprecher und Moderator auf der Bühne. Galt sogar als Gesicht des DDR-Fernsehens. 1952 verlas er die Nachrichten in der „Aktuellen Kamera“. Vor allem aber seine Paraderolle als Opa Paul Schmidt in der DDR-Fernsehserie „Rentner haben niemals Zeit“ machte ihn zum Schauspielstar, berichtet die Bild. Jüngeren TV-Zuschauern ist Köfer bekannt von „Nackt unter Wölfen“, sowie „In aller Freundschaft“, „SOKO Leipzig“ und „Ein starkes Team“.

Für einen neuen Film mit der Horst-Krause-Reihe im ARD war er ebenfalls schon eingeplant. Im Spätherbst sollten die Dreharbeiten dafür beginnen, wie Bild berichtet. In einem Interview mit dem Blatt erwähnte Veranstalter Mario Behnke, der den Schauspieler ebenfalls kannte: „Er sagte mir, dass er nur noch diesen einen Film machen möchte, mit dem er sich als Schauspieler verabschieden will.“

Unter welchem Umständen der 100-jährige Schauspieler gestorben ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

