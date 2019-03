Helene Fischer will im Urlaub durch einen Trick unerkannt bleiben - doch dann fliegt er auf

Helene Fischer wurde kürzlich beim Skifahren in Südtirol gesehen. Doch durch einen Trick blieb die Schlagersängerin zunächst lange unerkannt.

München/Vierschach - Helene Fischer und Thomas Seitel genießen ihre Liebe. Und wie es für ein Pärchen dazugehört, geht man da auch gerne mal auf Reisen. Es muss ja nicht immer nur München sein, wo die beiden kürzlich beim Bummel entdeckt wurden.

Bereits vor einigen Wochen wurden die beiden in Finnland gesichtet. Und jetzt sind sie weniger in die Ferne geschweift: Beim Skifahren in Südtirol in Vierschach im oberen Pustertal genossen Helene Fischer und ihr Thomas Seitel die Pisten-Wonne. Das hatte bereits eine örtliche Zeitung enthüllt (wir berichteten).

Helene Fischer wendet Trick an, um nicht erkannt zu werden

Durch einen Bericht von RAI Südtirol kommen nun neue Details ins Spiel. Inklusive eines Tricks, wie sich Schlager-Queen Helene Fischer ein bisschen mehr Anonymität bewahrt. „Sie hat in Vierschach unter falschem Namen Ski- und Skischuhe ausgeliehen“, plaudert Christian Tschurtschenthaler, Pressesprecher im Skigebiet „Drei Zinnen“, aus. Klar, wenn man sich als Helene Fischer ausgibt, wird man entweder für einen Witzbold gehalten. Oder - wenn man tatsächlich Helene Fischer IST - umgehend mit Autogramm- und Foto-Wünschen überhäuft.

Helene Fischer: Ihr Trick fliegt dann doch auf

Interessant aber: Thomas Seitel trat beim Ski-Verleih nicht unter Pseudonym auf. „Ihr Freund hatte seinen richtigen Namen angegeben“, berichtet Tschurtschenthaler.

Der kleine Trick mit dem Decknamen hat gewirkt: Helene Fischer sei zunächst wirklich nicht aufgeflogen, heißt es in dem Bericht. Dann aber doch. Nämlich, als die Liftbetreiber ihr Geburtsdatum abgeglichen hätten. Das deckte sich mit dem der „echten“ Helene Fischer.

„Helene Fischer war ganz privat unterwegs“

„Als sie die Skischuhe zurückbrachte, haben wir sie angesprochen“, meint Tschurtschenthaler. „Es war ein angenehmes Gespräch. Sie war ganz privat unterwegs und wollte auch nicht, dass wir ein Foto mit ihr machen.“

Insofern gibt es auch keine Aufnahmen vom Ski-Ausflug von Helene Fischer mit Thomas Seitel. Und es dauerte dem Bericht zufolge eine Woche, bis der Trip überhaupt an die Öffentlichkeit kam.

Natürlich sei auch dem wohl größten Schlagerstar Deutschlands die Privatsphäre gegönnt. Es ist trotzdem schön zu hören, wie sie mit ihrer neuen Liebe die Zweisamkeit genießt. Das geht momentan auch ganz gut - Thomas Seitel hatte zuletzt zwar bei einer Brillenschau einen öffentlichen Auftritt, hält sich aber ansonsten eher im Verborgenen. Gleiches gilt für Helene Fischer, die in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich weniger in TV & Co. präsent war als zuvor.

Übrigens ist Thomas Seitel inzwischen ja auch selbst schon ein kleiner Star. Zumindest gab‘s in einer ARD-Quiz-Show eine Frage zu ihm. Hätten Sie‘s gewusst?

lin