Instagram-Igel steckt Helene Fischer locker in die Tasche

Was sagt man dazu? Weißbauchigel Mr. Pokee (kl. Foto) hat deutlich mehr Instagram-Follower als Helene Fischer.

Mr. Pokee heißt der wohl weltbekannteste Weißbauchigel. Dem Stacheltier folgen auf Instagram mehrere Hunderttausend Fans - sogar mehr als Helene Fischer.

Wiesbaden - Weißbauchigel messen bis zu 25 Zentimeter, sind vor allem im zentralen Afrika verbreitet und müssen sich besonders vor hungrigen Milchuhus in acht nehmen. Das bekannteste Exemplar der Spezies aber lebt in Deutschland und verfügt über einen eigenen Instagram-Kanal. Mr. Pokee heißt das Stacheltier, für das sich 685.000 Abonnenten begeistern können. Auf dem Account veröffentlicht laut Bild die Studentin Talitha Girnus in schöner Regelmäßigkeit Fotos ihres dreijährigen Weggefährten.

Die Fotos zeigen den Vierbeiner vor allem auf dem Rücken - oder den Stacheln - liegend auf Hand der Tierfreundin aus Wiesbaden. Gemeinsam bereist das ungleiche Duo die Welt. Und Mr. Pokee scheint das zu gefallen - oder wie soll man den Gesichtsausdruck anders interpretieren? Girnus betitelt ihr Haustier übrigens als „süßesten Abenteurer der Welt“.

Schon mehr als 800 Schnappschüsse von Mr. Pokee sind auf dem Kanal zu bestaunen. Das sind etwa sieben Mal so viele wie Helene Fischer. Die Schlagersängerin hat er damit locker in die Tasche gesteckt - und das nicht nur bei der Zahl der Posts: Fischer hat bei Instagram „nur“ knapp 500.000 Follower - über 100.000 weniger als der stachelige Weltenbummler.

