Er wollte nur Helene Fischer sehen - jetzt hat ein Fan richtig Ärger  

Der Besuch des Helene-Fischer-Konzerts in Hannover hatte für einen Fan kostspielige Folgen: Im Stauchaos nach Vorstellungsende kam es zu einem Eklat.

Hannover - Das Helene-Fischer-Konzert im September 2017 in der TUI-Arena in Hannover nahm für einen BMW fahrenden Schlager-Fan ein unangenehmes Ende: Im Stauchaos nach Konzertende rastete offenbar ein anderer junger Mann aus, wie die „Neue Presse“ berichtet.

Er schrie, warf sein Bier auf die Motorhaube des BMW, sprang dann selbst darauf und schlug die Frontscheibe kaputt, wie es hieß. 1,5 Promille Alkohol habe der Täter in seinem Blut gehabt. Der Fischer-Fan beklage jetzt schwere Schäden an seinem Wagen und fordere vor Gericht rund 2.300 Euro Reparaturkosten. Der Prozess findet am 8. Mai im Amtsgericht Hannover statt.

Vielleicht kann den geschädigten Fan dieses Dankeschön von Helene Fischer, das sie auf Instagram postete, ein wenig trösten!

Immerhin hat er die schönste Schlagersängerin Deutschlands auf der Bühne gesehen.

Bei den Konzerten von Andrea Berg, die gerade mit einem neuen Look verblüfft, ist der Andrang ähnlich groß.

